Elecciones en Buenos Aires: en horas del mediodía, votó menos del 30% del padrón electoral de la provincia

Live Blog Post

Votó Máximo Kirchner

En la octava sección, en la localidad de Tolosa, ya votó el diputado nacional, Máximo Kirchner. En diálogo con la prensa, el legislador enfatizó sobre la jornada electoral: "Mientras más gente participe, mejor".

Por otra parte mencionó a su madre, Cristina Fernández de Kirchner y aseguró: "Estamos a cien días de que la presidente del PJ a nivel nacional está presa y creo que la sociedad se va a expresar y va a validar o no la manera de conducir el país".

Máximo Kirchner y Mayra Mendoza X

En torno a la campaña violenta en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner señaló sobre que es un accionar que depende de las característica de cada dirigente y lo que valida la gente.

Por otra parte, la prensa preguntó sobre el escándalo de las coimas que salpican a la secretaria general del Gobierno, Karina Milei y enfatizó que "eso no le preocupa". "Me preocupa mucho más la economía del país. Me interesa más que hace Luis Caputo, que la hermana del Presidente".

Por último, en la previa a emitir su voto, el legislador afirmó que se reunirá con su madre y esperarán el resultado de la elección.