Elecciones en Buenos Aires: el kirchnerismo comienza a festejar y LLA se mantiene en silencio

Votó el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco: "Ganar, gustar y golear"

En la octava sección de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, ya votó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco: "Fui el primero e inauguré la mesa".

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco se mostró preocupado por una baja participación ciudadana en las elecciones legislativas Foto: Foto: X de Axel Kicillof @KicillofOK X/@KicillofOK

En torno a la jornada electoral, el ministro dialogó con los medios y aseguró que en la en la provincia hay 41.189 mesas en los 6.139 lugares de votación: "Espero que sea un proceso electoral con tranquilidad y con orden", enfatizó el ministro de Axel Kicillof. En este sentido, aseguró que las mesas están abriendo la jornada con normalidad.

A la espera del momento de votación de gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que se prevé que sea entre las 9 y 10 de la mañana, el ministro -sin romper la veda- agregó sobre las expectativas del oficialismo: "Ganar, gustar y golear".

Según aseguró el ministro de Gobierno en diálogo con el canal de noticias C5N, los resultados de la elección estarían publicados alrededor de las 21 horas.