Elecciones en Buenos Aires: comenzaron los comicios y los funcionarios políticos se acercan a votar
Este domingo 7 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires elige senadores, diputados y autoridades locales hasta las 18 horas.
En una mañana fría en Buenos Aires, desde las 8 de este domingo, en la Provincia comenzaron las elecciones para la renovación en la Legislatura. En este caso, en un contexto de escándalos, la provincia renovará dos cámaras, el Senado y Diputados, junto a la cámara del concejo deliberante y los consejos escolares de cada municipio.
Las votaciones se realizan este domingo 7 de septiembre de forma desdoblada, donde se renovarán 23 bancas titulares y 15 suplencias en el Senado, y 46 titulares y 28 suplentes en Diputados. Además, las comunas votarán concejales y consejeros escolares.
De acuerdo con lo decidido por la Junta Electoral, en línea con lo que estipula la Constitución de la provincia y lo establecido en la Ley provincial 5.109, se aplicará una medida para los votantes de último momento.
Si bien los comicios cerrarán a las 18, todos aquellos que lleguen antes de ese horario tendrán la posibilidad de sufragar. A esa hora, los efectivos de seguridad cerrarán las puertas de los centros de votación.
Todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral y no se presenten a sufragar deberán pagar una multa, salvo que puedan justificar su ausencia. La sanción va desde los $50 a los $500 pesos, y alcanza a los electores mayores de 18 años y menores de 70. Tendrán 60 días para presentar la justificación ante la Junta Electoral.
Para quienes no sepan dónde deben presentarse a votar, pueden consultarlo con su número de DNI a través del sitio de la Junta Electoral en la página: https://padron.gba.gob.ar/