Desde las 8, y hasta las 18, hay elecciones en la Provincia de Buenos Aires.
Elecciones en Buenos Aires: comenzaron los comicios y los funcionarios políticos se acercan a votar

Este domingo 7 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires elige senadores, diputados y autoridades locales hasta las 18 horas.

En una mañana fría en Buenos Aires, desde las 8 de este domingo, en la Provincia comenzaron las elecciones para la renovación en la Legislatura. En este caso, en un contexto de escándalos, la provincia renovará dos cámaras, el Senado y Diputados, junto a la cámara del concejo deliberante y los consejos escolares de cada municipio.

Las votaciones se realizan este domingo 7 de septiembre de forma desdoblada, donde se renovarán 23 bancas titulares y 15 suplencias en el Senado, y 46 titulares y 28 suplentes en Diputados. Además, las comunas votarán concejales y consejeros escolares.

Votó Máximo Kirchner

En la octava sección, en la localidad de Tolosa, ya votó el diputado nacional, Máximo Kirchner. En diálogo con la prensa, el legislador enfatizó sobre la jornada electoral: "Mientras más gente participe, mejor".

Por otra parte mencionó a su madre, Cristina Fernández de Kirchner y aseguró: "Estamos a cien días de que la presidente del PJ a nivel nacional está presa y creo que la sociedad se va a expresar y va a validar o no la manera de conducir el país".

Máximo Kirchner y Mayra Mendoza

En torno a la campaña violenta en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner señaló sobre que es un accionar que depende de las característica de cada dirigente y lo que valida la gente.

Por otra parte, la prensa preguntó sobre el escándalo de las coimas que salpican a la secretaria general del Gobierno, Karina Milei y enfatizó que "eso no le preocupa". "Me preocupa mucho más la economía del país. Me interesa más que hace Luis Caputo, que la hermana del Presidente".

Por último, en la previa a emitir su voto, el legislador afirmó que se reunirá con su madre y esperarán el resultado de la elección.

Votó el candidato a senador por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis: "En el cuarto oscuro no habrá TikTok ni agresiones"

En la primera sección de la provincia de Buenos Aires, ya votó el candidato a senador Gabriel Katopodis y describió su participación y la jornada electoral con mucho entusiasmo.

"Estamos eligiendo cosas importantes, cómo sigue la argentina, quienes defienden los intereses de la sociedad, quienes defienden cómo queremos vivir, quiénes defienden las obra pública, entre otras cosas", enfatizó el ministro y candidato bonaerense en diálogo con la prensa.

Katopodis

En torno al escándalo de los audios que rodean al Gobierno de Javier Milei, el candidato insistió en que la votación es el resultado de muchos factores. "Cuando la gente entre al cuarto oscuro no va haber TikTok, no hay agresiones, y cada vecino entrará con sus intereses", argumentó Gabriel Katopodis, candidato de Fuerza Patria.

Demoras y complicaciones en la mesa donde vota el intendente de 3 de febrero de LLA, Diego Valenzuela

Ya comienzan a registrarse demoras en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires. En la escuela donde vota el intendente de 3 de febrero de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, específicamente en la mesa 35 hay complicaciones por faltas de autoridades.

Diego Valenzuela lanzó autocríticas hacia su espacio Foto: Julián Volpe / MDZ

Ante las complicaciones en dicha escuela y si el mandatario de la localidada llega dentro de unos minutos podría ser autoridad de mesa.

Votó el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco: "Ganar, gustar y golear"

En la octava sección de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, ya votó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco: "Fui el primero e inauguré la mesa".

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco se mostró preocupado por una baja participación ciudadana en las elecciones legislativas Foto: Foto: X de Axel Kicillof @KicillofOK

En torno a la jornada electoral, el ministro dialogó con los medios y aseguró que en la en la provincia hay 41.189 mesas en los 6.139 lugares de votación: "Espero que sea un proceso electoral con tranquilidad y con orden", enfatizó el ministro de Axel Kicillof. En este sentido, aseguró que las mesas están abriendo la jornada con normalidad.

A la espera del momento de votación de gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que se prevé que sea entre las 9 y 10 de la mañana, el ministro -sin romper la veda- agregó sobre las expectativas del oficialismo: "Ganar, gustar y golear".

Según aseguró el ministro de Gobierno en diálogo con el canal de noticias C5N, los resultados de la elección estarían publicados alrededor de las 21 horas.

Comenzó la jornada electoral con el llamado de la política a votar

Apenas siete minutos de la apertura de los comicios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló a través de las redes sociales y llamó a la ciudadanía bonaerense a emitir su voto. "A votar hoy! Viva la democracia!", expresó el funcionario del Gobierno de Javier Milei.

¿Hasta qué hora se puede votar en Buenos Aires?

De acuerdo con lo decidido por la Junta Electoral, en línea con lo que estipula la Constitución de la provincia y lo establecido en la Ley provincial 5.109, se aplicará una medida para los votantes de último momento.

Si bien los comicios cerrarán a las 18, todos aquellos que lleguen antes de ese horario tendrán la posibilidad de sufragar. A esa hora, los efectivos de seguridad cerrarán las puertas de los centros de votación.

¿Qué pasa si no voy a votar?

Todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral y no se presenten a sufragar deberán pagar una multa, salvo que puedan justificar su ausencia. La sanción va desde los $50 a los $500 pesos, y alcanza a los electores mayores de 18 años y menores de 70. Tendrán 60 días para presentar la justificación ante la Junta Electoral.

¿Dónde voto?

Para quienes no sepan dónde deben presentarse a votar, pueden consultarlo con su número de DNI a través del sitio de la Junta Electoral en la página: https://padron.gba.gob.ar/

