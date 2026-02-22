Elecciones 2026: se vota en seis departamentos de la provincia de Mendoza

Este domingo 22 de febrero se realizan las elecciones desdobladas en seis departamentos de Mendoza : Luján de Cuyo, Rivadavia, San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa. Desde las 8 y hasta las 18, las personas empadronadas en esas comunas podrán ir a votar.

Las seis localidades tendrán comicios para renovar la mitad de sus concejos deliberantes. Además, en el municipio del sur provincial también se sufragará para escoger convencionales constituyentes, debido a que se realizará una reforma de la Carta Orgánica.

La elección se desarrollará, una vez más, con el sistema de boleta única papel. Se espera que los primeros datos están publicados a las 21 ya que en casi todos los distritos habrá una sola categoría para relevar.

Serán más de 500 mil los mendocinos que estarán habilitados para votar en esta instancia. El departamento con el número mayor de empadronados es Maipú, con 161.260 habilitadas.

Están obligados votar las personas con domicilio en alguno de esos seis departamentos, siempre que figuren en el padrón electoral.

Este domingo son las elecciones desdobladas en Luján de Cuyo, Rivadavia, San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa. Desde las 8 ya se puede ir a votar.

Por otra parte, el voto es es optativo para jóvenes de 16 y 17 años, obligatorio entre los 18 y los 70, y vuelve a ser optativo desde los 70. También existen exenciones por enfermedad o fuerza mayor comprobable, y para quienes estén a más de 500 kilómetros de su lugar de votación con constancia correspondiente.

Asimismo, las oficinas cabeceras del Registro Civil ubicadas en esas comunas estarán abiertas de 8.30 a 13.30, con el objetivo de que los ciudadanos puedan retirar documentos de identidad y solicitar certificados excusatorios de ser necesario.

En total, habrá 214 escuelas afectadas para el proceso electoral, y estarán distribuidas de la siguiente forma: