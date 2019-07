El vínculo de un candidato de Lavagna con el general "compadre" de Hugo Chávez

Marcelo Romano, el abogado que fue candidato a intendente de San Carlos por la UCR, asesor de Laura Montero en el Senado y de Gerardo Morales en Jujuy y que luego dio un nuevo salto hacia el Partido Intransigente y ahora a Protectora, fuerza por la cual es senador provincial, podría entrar a la Cámara de Diputados de la Nación como candidato -ahora- de Roberto Lavagna en Mendoza.

Sus vínculos políticos son variables y podría decirse, inestables, ya que así como fue radical, cercano al massismo, candidato del PI, chofer de campaña de José Luis Ramón y ahora cabeza de lista de Lavagna y Urtubey, también estableció un vínculo con Fernando Pino Solanas a raíz de sus denuncias contra hechos irregulares cometidos por Irrigación.

Creyó que Alfredo Cornejo lo pondría al frente de ese organismo, en función de su militancia por el agua, pero el gobernador le confió el organismo a Sergio Marinelli, lo que ocasionó el encono definitivo de Romano con el mandatario provincial y lo llevó a explorar otros ámbitos políticos.

Si bien no se conoce con quiénes se vincularía en el Congreso si fuera elegido, sí se sabe de sus relaciones con un militar venezolano que fue "compadre" de Hugo Chávez, que se reveló contra el líder bolivariano y fue detenido, liberado y nuevamente llevado a prisión en Venezuela: el general Raúl Isaías Baduel, fundador del espacio rebelde que luego lideró Chávez.

Es que Romano -como le contó a diario Uno hace unos días- cuando Cobos aceptó ser vicepresidente de Cristina Kirchner, Romano se fue del país. "Me harté, me fui a trabajar a Venezuela, representando a funcionarios que estaban en contra del régimen chavista. Viví allí tres años, y después regresé al país".

En algún momento sirvió de enlace del exgobernador con aquel país y lo llevó de visita.

En ese lugar trabó relación con Baduel, según lo contó en diciembre de 2013 a MDZ. Recordamos aquella nota:

El “mentor” de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, quiere el poder. Su “contacto en Argentina” es mendocino y asegura que no es golpista.

A la complicada campaña electoral con vistas a las elecciones municipales en Venezuela del próximo fin de semana, no exenta de acusaciones cruzadas y hasta del asesinato de un candidato, se le sumó la denuncia formulada en Madrid por el embajador Mario Isea Bohorquez de que “hay un intento de golpe de Estado”.

Chávez con Baduel.

Venezuela es difícil de asir. La agitación ya no es achacable sólo a la oposición y algunos ven al propio gobierno interesado en mostrar cierta inestabilidad para poder, así, tomar medidas de mayor fuerza e impopularidad con el pretexto de preservar su “institucionalidad”.

Varias batallas se combate en simultáneo. Puertas adentro del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sin Hugo Chávez no hay líder y el presidente Nicolás Maduro, se sabe, no ha logrado construir el suyo propio. De allí su recurrencia al diálogo místico con el Comandante muerto, como forma de mantener viva su imagen. O la declaración del día de las elecciones como festividad “de la lealtad a Chávez” para tratar de evitar el resquebrajamiento interno que lo amenaza tanto como la fuerza disconforme de una oposición disímil, pero unida.

Dábamos cuenta en MDZ en ese marco del empuje que viene dando un grupo político que acompaña al prisionero Raúl Isaías Baduel, señalado por muchos como “el mentor de Chávez” y fundador del Movimiento Revolucionario Bolivariano 200, el germen del chavismo.

No niega sus pretensiones de acceder al poder, él mismo que le negó Chávez, su “entrañable amigo” de otrora, luego de tenerlo como rescatista del golpe del 2002, jefe del Ejército y ministro de Defensa.

Detrás de las rejas aguarda la determinación judicial que le devuelva la libertad y su entorno cultiva esa situación de “mártir” como catapulta pública.

A Baduel le apareció un representante en la Argentina. Y es mendocino. Se trata del abogado Marcelo Romano, conocido por los regantes del Valle de Uco.

Romano, sin embargo, acredita –previo diálogo con una de las hijas del general encarcelado con MDZ- una “vieja amistad” con el militar venezolano y su familia y el trabajo, inclusive, en la Venezuela en donde Chávez ya comenzaba a adherir al socialismo cubano y eso generaba una fuerte división interna y las denuncias en su contra de Baduel.

Hoy oficia de vínculo para hacer conocer fuera de Venezuela a Baduel “para contar la verdad real de la política venezolana y luchar por la libertad legal”. Dehecho, Romano encabeza las gestiones ante el Estado Vaticano en la búsqueda de una intervención del propio papa Francisco en su situación, tras cinco años de cárcel.

"Ningún golpe"

“Baduel –dice Romano en nombre de la familia del militar- no va a hacer nada fuera de la Constitución”.

– ¿No está Baduel dentro del intento de golpe de Estado que denuncia Maduro y su gente?

– No, para nada. Los que conocemos a Baduel estamos absolutamente persuadidos de que es una patraña. Es una excusa del régimen venezolano para seguir teniéndolo dentro de la cárcel. Porque si lo transforman en un sedicioso, en alguien que se está alzando en armas contra un régimen constitucional, será la excusa perfecta para que Baduel siga tras las rejas.

Romano negó “rotunda y absolutamente” que esté detrás de una intentona de ese tipo y reafirmó: “Él ni siquiera acompañó a Chávez en el golpe de 1992. Se incorporó después a su gobierno porque jamás quiso actuar por fuera de lo que dictaba la Constitución”.

Quién es Baduel

Para el vocero del general retirado venezolano, se trata de una persona “de un grupo de cuatro militares que hizo el “Juramento de Samán de Güere”, un juramento hipocrático que de alguna manera imitó lo que hizo Bolivar en el Monte Sacro, comprometiéndose a librar a Venezuela de las cadenas que la aprisionaban”.

“De esos cuatro líderes –continuó su relato- que eran Costa Carles, Chávez, Urdaneta Hernández y Baduel, este último es el único que quedó con un apego a la Constitución y una defensa a ultranza de los intereses de la República. A diferencia de lo que sucedió con Chávez –acotó- Baduel nunca participó en un alzamiento armado y sí tuvo una participación manifiesta a favor de la institucionalidad constitucional”.

Lo ponderó por el liderazgo ejercido en 2002 cuando rescató a Chávez de la isla de La Orchila, en donde había sido secuestrado y confinado y lo restituye en el poder. “Yo no rescaté a un amigo –recuerda Romano que dijo Baduel- sino que salve al Presidente Constitucional”.

“Hizo retornar a la democracia a Venezuela que había sido sometida a un golpe de Estado por la oposición venezolana”, calificó.

Ponderó que Baduel fue instituido entonces como “uno de los hombres más fuertes de Venezuela, al mando del Ejército y del Ministerio de Defensa”.

La ruptura

Romano ubica el conflicto del “amigo entrañable de Chávez” Baduel cuando el entonces presidente venezolano produce un viraje ideológico. “Chávez pierde la confianza cuando le presenta a Fidel Castro y después de hablar no más de 30 minutos con Baduel, se da cuenta que es un defensor de la República y, como Fidel asesoraba a Chávez, detectó alguna especie de desconfianza y lo vio como una amenaza para su amigo Chávez. Le dio la razón para no confiar en él”.

Baduel, agrega, lo abandona cuando detecta que “Chávez se encamina a transformarse en un presidente vitalicio y se opone a la reforma de la Constitución”.

“Chávez –abunda Romano- pierde la primera elección de su vida cuando Baduel previamente le pide al pueblo venezolano que no abrazara la reforma constitucional. Ese día histórico del 2 de diciembre del 2007 no gana la oposición: pierde Chávez, porque tres millones de chavistas no acuden a votar por recomendación del general Baduel.”

La situación hoy de Baduel

Margaret Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, denunció que su padre está siendo sometido a un aislamiento total, pues permanece las 24 horas del día encerrado en un espacio reducido en el que no se le permite poseer ninguna propiedad.

“Ni siquiera le permiten tener la Biblia. Con esto solo buscan quebrantar sus convicciones, su dignidad y su fe”, dijo.

Luego de un mes y medio sin conocer su paradero, a los parientes de Baduel se les permitió visitarlo el domingo de la semana pasada en Fuerte Tiuna, pero solo pudieron verlo a través de un vidrio, detalló su hija Margaret en un video difundido en redes sociales. Magaret Baduel indicó que hasta el momento no se tiene establecido un régimen de visitas, por lo cual la familia desconoce si esa visita fue únicamente una fe de vida.

“Continuaremos denunciando todas estas violaciones de derechos humanos y reiteramos que el régimen de Nicolás Maduro es responsable de lo que ocurra con nuestro padre”, finalizó.

Baduel, ex ministro de la Defensa durante el mandato de Hugo Chávez fue apresado en 2009 por el presunto robo de dinero de la Fuerza Armada. Desde entonces cumplió su condena en la cárcel de Ramo Verde, hasta 2015 cuando se le otorgó libertad condicional.

Más tarde, en enero de 2017 se le revocó la medida y un día antes de finalizar la condena fue acusado por supuesta traición a la patria e instigación para delinquir, por lo que permaneció en la sede del Sebin en Plaza Venezuela comúnmente conocida como La Tumba.

El pasado 12 de junio funcionarios del Sebin lo trasladaron a una cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna.