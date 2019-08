El viernes dictarán la sentencia en el juicio a Milani

El Tribunal Oral Federal de La Rioja dictará el viernes 9 de agosto sentencia en el juicio que se le sigue al ex jefe del Ejército César Milani, el ex teniente primero Alberto Solano Santacroce, el ex juez Roberto Catalán y otros ocho imputados por crímenes cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar.

Este proceso oral y público será el más relevante en materia de crímenes de lesa humanidad que se desarrollará esta semana, en la que la actividad se reanuda luego de la finalización de la feria judicial.

Milani, quien estuvo al frente del Ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, es juzgado por los delitos de asociación ilícita, secuestro y torturas en perjuicio de Pedro Adán Olivera y su hijo, Ramón Alfredo, ocurrido en marzo de 1977.

Ambos fueron víctimas de un grupo de tareas que operaba desde del Batallón de Ingenieros de Construcción 141, donde Milani revistaba con el grado de subteniente.

Por su parte, a Santacroce se le imputa la autoría en la privación ilegítima de la libertad agravada y la imposición de tormentos a Ramón Olivera, así como de formar parte de una asociación ilícita.

Mientras que al ex magistrado se lo señala de ser partícipe secundario en la privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos a Ramón Olivera y ser responsable de la privación ilegítima de la libertad agravada de Verónica Ligia Matta.

En el debate oral y público se acumularon otras seis causas, y en consecuencia, en este debate se analizaron siete expedientes.

La nómina de acusados se completa con Leónidas Moliné, Miguel Ángel Chiarello, Eliberto Goenaga, Ángel Ricardo Pezzetta, Domingo Vera, Carlos Asunción Rodríguez Alcántara, José Bernaus y Armodio Mercado, por hechos que perjudicaron a otras 12 víctimas.

La semana pasada, los fiscales federales Rafael Vehilis Ruíz y Virginia Miguel Carmona pidieron 18 años de prisión para Milani; la misma pena para Catalán y 12 para Santacrocce.

En tanto, para los imputados Moliné, Chiarello, Goenaga y Pezzetta se solicitó una sentencia de ocho años de prisión.

Los integrantes del Ministerio Público pidieron también condenas para Domingo Vera por cuatro años; Carlos Asunción Rodríguez Alcántara -siete años- y José Bernaus -ocho años-.