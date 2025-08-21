El Senado sesiona por el Garrahan y universidades, mientras se activa el "protocolo antipiquetes" afuera

Live Blog Post

Cuándo tratarán el financiamiento universitario y Hospital Garrahan

Se pactó una exposición de 7 minutos para cada uno de los senadores debido a la gran cantidad de temas a tratar. También el compromiso de respetar los temas que se habían pautado, con tratamiento conjunto y votación individual.

En primer lugar se tratarán varios dictámenes, como el acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal militar superior de la Armada Argentina. Luego, el acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal militar superior del Ejército Argentino, entre otros.

Pero los más relevantes serán aquellos decretos que reforman organismos técnicos clave como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Si son desactivados en el Senado, perderán la vigencia.

senadores debate dnu.jpg Senadores tratan decretos delegados de Nación, y lo proyectos por el Garrahan y universidades. NA

Los últimos temas serán el financiamiento universitario y de la salud pediátrica, que ya cuentan con media sanción. El primer proyecto mencionado apunta a dar una respuesta inmediata a la crisis que atraviesan las universidades, garantizando su financiamiento y sostenimiento. Y a diferencia de la norma vetada el año pasado, este nuevo texto incorpora la obligatoriedad de reactivar la paritaria nacional docente.

A su turno, la crisis de la emergencia pediátrica establece la emergencia en el sector por el plazo de un año. Propone la recomposición inmediata de los salarios del personal, además de la "asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.