El Senado aprobó la ley de financiamiento a los partidos políticos

El Senado aprobó hoy por amplia mayoría y envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que, entre otras cosas, levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas y establece la bancarización del sistema.

El proyecto, que unificó varias iniciativas tanto del oficialismo como de la oposición, consiguió 48 votos a favor (once más que la mayoría especial requerida) provenientes del peronismo, de Cambiemos y de partidos provinciales; y dos en contra, en una votación de la que se ausentó el kirchnerismo.

El proyecto, que había sido devuelto a comisión el 27 de marzo pasado, finalmente obtuvo el consenso para ser aprobado, y ahora la intención de Cambiemos es introducirlo en el temario de la sesión prevista para el próximo miércoles en Diputados, para conseguir que se convierta en ley.

Para conseguir la sanción, el peronismo cedió ante Cambiemos al permitir que se rechace a los sindicatos como aportantes a las campañas políticas, tema que hasta última hora mantuvo latente la posibilidad de que fracasara la sesión.

Así, el peronismo perdió la votación del artículo que proponía la inclusión de los sindicatos como aportantes al no alcanzar la mayoría requerida (37); e inmediatamente le facilitó a Cambiemos algunos votos para que, en otra votación, pudieran superar esa mayoría para aprobar el texto que deja afuera a los gremios.

La negativa de Cambiemos sobre este tema la expresó el radical Angel Rozas: "Estoy en contra de que los sindicatos puedan hacer aportes a los partidos porque el sindicalista no maneja fondos propios, sino de los afiliados".

En el inicio del debate, el justicialista Dalmacio Mera señaló: "Lo que más nos motivó no es el hecho de que puedan aportar los privados, sino la idea de dar transparencia y trazabilidad; de que cada peso que pone un particular sepamos quién lo puso, cuándo y dónde, y el partido tendrá que informar a la Justicia electoral cuándo, cómo y dónde lo gastó".

Por su parte la radical Inés Brizuela y Doria expresó: "Hemos trabajado mucho para lograr consensos que nos permitan avanzar en mejorar el marco legal existente. El proyecto que vamos a votar hoy no es perfecto pero es fruto de mucho debate y trabajo".

La tucumana Beatriz Mirkin, del peronismo, dijo: "No me voy contenta con que se apruebe esta ley porque es muy importante tener un muy buen sistema de control sobre el financiamiento de los partidos y no me parece que se vaya a lograr".

En el cierre del debate, el presidente del bloque PJ, MIguel Pichetto, dijo que "hay en el sistema electoral mucha hipocresía: se gastan recursos ingentes y luego los números no cierran; y hay un riesgo mucho más grave, que agobia a muchos países latinoamericanos, que es el financiamiento por parte de organizaciones delictivas",

Por el oficialismo, el radical Luis Naidenoff consideró que "cuando el ciudadano tiene conocimiento de quienes son las empresas que aportan a un partido se reduce el margen de lobby a la hora de implementar una política pública".

El kirchnerismo decidió retirarse de sus bancas antes de la votación; en tanto que los dos votos negativos correspondieron a Pino Solanas y Magdalena Odarda (Río Sur), que argumentaron no estar de acuerdo con el financiamiento privado de la política.

El proyecto aprobado hoy levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas y bancariza los aportes de dinero con el objetivo de que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas en este campo.

Además, establece que las agrupaciones no podrán recibir de una misma persona -humana o jurídica- un monto superior al dos por ciento de los gastos permitidos para cada campaña electoral.

En la iniciativa se introdujo un capítulo sobre Internet a propuesta del presidente de la comisión de Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, para que una parte de los fondos de campañas se destinen a páginas web de origen nacional.