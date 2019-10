El riguroso camino para terminar con los acomodos en el Estado

Imaginemos un Estado eficiente. Oficinas expeditivas en las que los problemas se resuelven y no se derivan a otra dependencia. Organismos sin filas eternas, recursos que llegan a destino, respuestas que no aparecen tarde. Mentalicemos instituciones constantes que no cambian su forma de trabajar cada cuatro años. Aunque suena como algo irreal, inalcanzable, existe un camino para conseguirlo. "Construir capacidades estatales requiere proceso arduo en el tiempo. Si no se robustecen en el tiempo, la excepción siguen siendo la regla", explicó en MDZ Radio el director del Programa de Gestión Pública del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

La fórmula es sencilla pero requiere de rigurosidad y compromiso por parte de las autoridades. El problema es que, ya sea por mezquindad política o por la existencia de otras prioridades, el camino es largo y engorroso con resultados visibles solo a mediano y largo plazo. Eso en la cultura cortoplacista no parece atractivo en términos electorales.

"Construir capacidad estatal es un proceso complejo a lo largo del tiempo y no tiene rédito político en el corto plazo. Pero se traduce en mayores y mejores políticas públicas de calidad. Y eso la ciudadanía lo visualiza en mayor o medio plazo", afirmó Dieguez.

El director del CIPPEC puso como ejemplo la provincia de Mendoza y el llamado a concurso de 51 cargos iniciales y 63 ascensos. En términos elogiosos, aseguró que es un paso importante que debe ser el piso y no el techo. "Solo con llamar a concurso no alcanza, pero es una condición necesaria", manifestó.

Para lograr una burocracia eficiente, necesitamos que personal idóneo ocupe cargos que hasta hoy se fueron llenando a dedo por amigos, parientes o allegados al gobierno de turno. Lo mismo ha ocurrido a la hora de crecer en la estructura administrativa, donde ascienden los que tienen contactos y no los mejor preparados.

"Hoy el horizonte está atado al del dirigente político de turno. ¿Qué incentivo tiene una persona que quiere hacer carrera en el Estado?", se preguntó Dieguez. "Los mandos medios son clave en la performance de las burocracias. Son el puente que une al ciudadano con el gobierno y tienen que estar designados mediante concursos transparentes e íntegros", afirmó.

No es casual que el gobierno de Alfredo Cornejo haya dado los primeros pasos en este camino. En noviembre del año pasado el gobernador habló de la existencia de un plan complejo para ordenar la burocracia estatal. Para el mandatario la clave está en consolidar el sistema de ingresos por concurso, la aplicación de la ley de tope salarial y generar un esquema de sueldos acorde al escalafón. "Es un tema que nadie le da bola, porque tiene más costo político que rédito. Pero no es mi caso", aseguró Cornejo a MDZ hace un año.

El propio mandatario reconoció la falta de incentivo que existe hoy dentro de los estatales para capacitarse y crecer en el escalafón. Según señaló el motivo es que la pirámide salarial ha quedado achatada entre jefes y empleados, por lo que no encuentran conveniente asumir responsabilidades nuevas por poca diferencia monetaria. Para que eso cambie no solo hace falta que los ascensos se den por concurso y no a dedo, sino que el gobierno de Rodolfo Suarez debería avanzar en la reestructuración de la pirámide salarial que hoy está achatada entre jefes y empleados.

Pero la senda del concurso es sinuosa y se encuentra llena de posibles atajos que se deben evitar. Si la excepción se convierte en regla, el concurso deja de ser una garantía de competencia igualitaria para transformarse en un mecanismo de legitimación de acomodos políticos. "Buena parte de la biblioteca lo llama buropatología", sostuvo Dieguez. Uno de esos atajos son las designaciones en planta transitoria.

Esta semana MDZ reveló que a pesar de la implementación de concursos, las designaciones en planta transitoria siguen existiendo en Mendoza. Cornejo nombró de forma interina hasta que se llame a concurso a una persona que fue directora de Comunicación y Prensa en su gobierno e incluso directora de Acequia TV. Esas designaciones interinas le otorgan una ventaja a ese empleado ante un eventual concurso y desde CIPPEC agregan que generan suspicacias cuando se dan a meses de las elecciones.

"Si ese cargo se concursa a seis meses de la elección, genera suspicacias. Porque luego esa persona cuenta con ventajas administrativas para quedarse en esa posición", reconoció Dieguez. "Lo mejor es llamar a concurso antes de cubrir el cargo. Lo que plantea la ley es eso", adhirió para luego aclarar que se habilita que en casos excepcionales el cargo se cubra interinamente para que no se afecte el funcionamiento del Estado. "También es cierto que los concursos no se hacen de la noche a la mañana. Son procesos largos y en el interín a veces se hace una designación temporal que genera ventajas comparativas después en el concurso", explicó sobre esa "maña".

En este sentido reiteró que el concurso es una condición necesaria pero no la única. "Para romper el círculo vicioso el camino es gradual. Los 51 cargos de Mendoza son el piso y no el techo", sentenció y dijo que sería muy bueno que los candidatos presidenciales y las nuevas autoridades electas hablen sobre calidad institucional en el Estado y cómo piensan jerarquizar las estructuras burocráticas.

"Pareciera que en el propio Estado no hay una política de Estado para los recursos humanos. O por lo menos para los cargos con incidencia crítica. El estado se hereda y necesitas que funcione de la mejor manera con burocracias profesionalizadas y jerarquizadas. Para eso necesitás concursos y mirar el ciclo integral de los directivos públicos con mejores formas de capacitación, niveles de compensación, etc", concluyó.

Por último, el director de la CIPPEC dijo que están trabajando en un nuevo paso para el gobierno de Mendoza y pedirán que el ingreso de abogados y contadores a la burocracia administrativa se de exclusivamente por concurso. "Sería una buena señal y ojalá Mendoza marque ese camino", finalizó.