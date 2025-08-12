El revés judicial que complica al PRO de cara a las elecciones legislativas

La Justicia Federal determinó que el partido Propuesta Republicana ( PRO ) no podrá integrarse a la alianza "Provincias Unidas - Defendamos Mendoza" a nivel nacional a pesar de que la nueva alianza había sido aceptada por la Junta Electoral a nivel provincial. La decisión se fundamenta en que la solicitud fue presentada fuera del plazo establecido por la normativa electoral vigente. De esta manera, el PRO no podrá presentar candidatos nacionales junto a Provincias Unidas, pero podrá hacerlo por fuera de la alianza. En tanto sí podrá presentar candidatos locales junto a Provincias Unidas.

Los representantes legales de la coalición informaron que el 11 de agosto de 2025 la Mesa de Diálogo y Consenso aprobó por mayoría incorporar al PRO mendocino. Sin embargo, el cronograma electoral había establecido como fecha límite el 7 de agosto para la constitución de alianzas. La diferencia de cuatro días resultó determinante para el rechazo judicial. El tribunal consideró que cualquier modificación sustancial en la composición de una alianza debe cumplir los mismos requisitos temporales que su formación original.

La Ley 23.298 establece en su artículo 10 que las coaliciones electorales deben inscribirse dentro de los plazos fijados oficialmente. Esta norma busca garantizar la seguridad jurídica y la regularidad del proceso comicial. El fallo hace referencia a jurisprudencia consolidada de la Cámara Nacional Electoral. Los precedentes marcan que los términos para constituir alianzas son perentorios e improrrogables.

La resolución del Juzgado Federal de Mendoza menciona casos anteriores que refuerzan esta posición. En 1993, el tribunal ya había establecido que "el término fijado es perentorio, lo que excluye la posibilidad de prórroga por petición unilateral". Un fallo de 2003 reafirmó que "los asuntos de derecho público electoral están sometidos a un cronograma rígido". Los magistrados destacaron que la flexibilización de plazos contraría los principios de celeridad y seguridad electoral.

Esta decisión judicial modifica el panorama político de Mendoza de cara a las próximas elecciones . El PRO deberá definir su estrategia electoral por fuera de la alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza. La coalición mantiene su composición original sin la incorporación de Propuesta Republicana. Los apoderados de ambas fuerzas políticas fueron notificados oficialmente de la resolución.

Fundamentos del rechazo

El tribunal subrayó que permitir incorporaciones tardías afectaría la estabilidad del sistema electoral. La previsibilidad de los procesos constituye un pilar fundamental de la democracia representativa. La resolución establece precedente sobre la rigidez de los cronogramas electorales. Cualquier intento de modificación posterior al vencimiento de plazos será considerado jurídicamente improcedente.

Qué pasará con la alianza a nivel local

La Junta Electoral de Mendoza había aceptado que el PRO pueda integrar oficialmente la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza en las próximas elecciones legislativas. El organismo definió que el partido amarillo pueda ser parte de la coalición que llevará como candidato a diputado nacional a Jorge Difonso, luego de que los partidos integrantes del frente respaldaran la incorporación del aliado de último momento. Ahora el PRO podrá sumarse a la alianza a nivel local, pero no con sus candidatos nacionales.

La semana pasada se presentó la Alianza Provincias Unidas - Defendamos Mendoza, conformada por los partidos Compromiso Federal, Partido Federal, Partido Socialista, Partido Fe, Coalición Cívica ARI. El espacio referenciado con los gobernadores del espacio "grito federal" competirá en las elecciones de Mendoza y llevará como primer candidato a diputado nacional a Jorge Difonso.

Tras varios rumores y especulaciones, minutos antes de que venciera el plazo para que se inscribieran los frentes electorales, el PRO presentó una nota en la que manifestaba su adhesión a esta alianza. No obstante, la Junta Electoral Provincial había dejado en suspenso hasta hoy esa incorporación, para analizar si el partido amarillo cumplía o no con los requisitos para sumarse.

Este martes la alianza presentó un documento firmado por todos los referentes de Provincias Unidas y aprobaron "por mayoría la integración del PRO Mendoza a la alianza Provincias Unidas condicionados a los puntos a, b y c de la presente acta". De esta forma, y de manera virtual, la Junta Electoral aceptó que en Mendoza el PRO forme parte de la alianza.

Integración "tardía" del PRO

Fue a minutos del vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas, cuando el PRO presentó una nota manuscrita ante la Junta Electoral Provincial en la que expresaban: “Por la presente solicitamos la integración formal del partido PRO-Propuesta Republicana (Distrito Mza) a la Alianza electoral 'PROVINCIAS UNIDAS-DEFENDAMOS MENDOZA', cuyo reconocimiento ya fuera solicitado ante vuestra Junta”.

El mensaje estaba firmado por el presidente del PRO, Gabriel Pradines, y Allasino, quienes estaban facultados por el partido para concretar alianzas. Además, rubricaron la nota Claudio Laciar, apoderado de la alianza y hombre de confianza de Jorge Difonso, y Flavia Manoni, representante de Compromiso Federal.

Sin embargo, la Junta Electoral puso suspenso al mencionar que la participación del partido amarillo en la alianza estaba "en observación" y anunciaron que iban a analizar si cumplió con los requisitos para incorporarse al frente.

"Al haberse presentado los avales, se decidió que el PRO puede integrar la alianza", se limitaron a indicar desde el Poder Judicial.

La Junta Electoral Provincial está integrada por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, Teresa Day, Omar Palermo, José Valerio, Mario Adaro, Julio Gómez y Norma Llatser. Además forma parte la vicegobernadora Hebe Casado, como representante del Senado provincial y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.