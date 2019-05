El reclamo de los ganadores de las elecciones en La Pampa

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, y el mandatario electo, Sergio Ziliotto, coincidieron hoy en pedirles a sus colegas peronistas que integran Alternativa Federal que participen en un mismo frente de unidad electoral con el PJ kirchnerista en las primarias abiertas, con el objetivo de derrotar a Cambiemos, porque si no "están jugando a favor de (el presidente Mauricio) Macri".

En rueda de prensa tras confirmarse el triunfo electoral del Frente Justicialista Pampeano (FREJUPA), Verna señaló: "Hay que imitar lo que hicimos en La Pampa. A nivel nacional hay que hacer un frente con todos los que no estamos de acuerdo con Macri".

"En La Pampa armamos un frente con los partidos que compartían con nosotros el deseo de salir del modelo neoconservador. Nosotros pudimos conseguir armar un acuerdo y evitar internas para la Gobernación", precisó el gobernador, según quien recibió el saludo por teléfono de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora candidata a vicepresidenta acompañando a Alberto Fernández.

Luego envió un mensaje directo a los gobernadores del PJ, como el cordobés Juan Schiaretti y el salteño Juan Manuel Urtubey, el líder del Frente Renovardor Sergio Massa y el senador nacional Miguel Pichetto, al afirmar que "aquellos peronistas que no formen parte de un frente que busque cambiar al Gobierno tienen que saber que están jugando para Cambiemos".

"Yo llamaría a todos los dirigentes nacionales a deponer su ego y pensar en la gente que la está pasando mal", remató.

Luego Ziliotto aseguró que "en la única mesa de discusión que nosotros vamos a estar es en la del peronismo".

Sobre el triunfo electoral, manifestó: "Hemos logrado un triunfo contundente en La Pampa porque los pampeanos han elegido el camino del peronismo que significa más dignidad e inclusión y ampliación de derechos y mas justicia social, pero también una apuesta al futuro".

También el presidente del PJ pampeano y ex gobernador Rubén Marín reconoció su apoyo a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández y aseguró que "quien dice que Alberto no tiene autoridad es porque no lo conoce".

En tanto, el intendente electo de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, miembro de La Cámpora, concluyó: "El camino es la unidad y a nivel nacional hay que replicarlo con una campaña limpia".

El anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner ya cosechó el apoyo de ocho gobernadores del PJ que alentaron, de cara a las elecciones primarias de agosto, la conformación de un frente electoral que reúne al peronismo y evite una fragmentación del voto opositor al gobierno nacional.

En esa misma línea, dirigentes del PJ nacional y bonaerense convocaron a figuras de Alternativa Federal, como Sergio Massa, a encontrar el modo de ir juntos a las PASO, a pesar de que aún no hubo indicios contundentes desde ese sector para avanzar en este sentido.

Además de Verna, también respaldan la fórmula Fernández - Fernández los gobernadores Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Domingo Peppo (Chaco).