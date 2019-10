Luis Malvido, presidente de Aerolíneas Argentinas, cuestionó a los gremios aeronáuticos que ratificaron el paro del fin de semana y al candidato a presidente Alberto Fernández. "Es algo que no es nuevo. La política está muy involucrada. Siempre pusieron palos en la rueda", aseguró el ejecutivo de la empresa en una entrevista con radio La Red, quien cuestionó a Fernández por hacer demagogia con el tema. "Esto es para la tribuna, ¿eh? Para que quede como que están aplicando racionalidad a una cuestión que no tiene ninguna racionalidad. Si el candidato quisiera que no paren, no paran", cuestionó.

A pesar de la ratificación del paro, Malvido dijo que confía en que se pueda levantar. Además, adelantó que las negociaciones seguirán hoy. "No me doy por vencido todavía. Ojalá podamos llegar a un acuerdo hoy. Hoy seguiremos en diálogo con los pilotos para que no haya paro y no haya afectación a nuestros clientes", dijo Malvido. "Vamos a hacer una propuesta. No estamos en condiciones de hacer una propuesta como la que ellos están imaginando y son las propuestas que otros gremios ya aceptaron", agregó.

Confían en el diálogo

La empresa Aerolíneas Argentinas había dicho oficialmente que "confía en el diálogo" para resolver el conflicto por el paro de 48 horas. La medida de fuerza la ejecutarán la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA). Las compañías aéreas Flybondi, Norwegian y JetSmart afirmaron que operarán normalmente.

"Aerolíneas Argentinas confía en el diálogo como camino para solucionar los diferendos con sus trabajadores", aseguró Luis Malvido,

Aerolíneas Argentinas participó ayer de una reunión en la secretaría de Trabajo en la que se dictó la conciliación obligatoria a cuatro de los gremios que representan a los trabajadores de la empresa.

En el encuentro, Aerolíneas se comprometió a continuar el diálogo por el acuerdo paritario con los sindicatos, mientras que los gremialistas confirmaron el paro de 48 horas aludiendo que "a 11 meses del vencimiento de las paritarias siguen sin acuerdo por el periodo octubre-2018/septiembre-2019 y la empresa insiste en no presentar ninguna propuesta de recomposición".

Dos de los gremios, APLA y UPSA, presentaron una impugnación a la medida de la secretaría de Trabajo, pero la conciliación sigue vigente en tanto la autoridad no se expida sobre dicha impugnación.

Fuentes de Aerolíneas indicaron que "en el último período paritario, que arrancó el 1ro de octubre de 2018 y terminó el 30 de setiembre pasado, Aerolíneas pagó a sus empleados un bono de entre 5.000 y 30.000 pesos en diciembre último, un ajuste de salarios del 10,2% en enero, un 4,1% en marzo, un 15,2% en abril y un bono de $ 5.000 para los sueldos menores a $ 100.000 en setiembre".

El paro anunciado por los gremios de pilotos para este fin de semana afectará a 650 vuelos de cabotaje e internacionales, en perjuicio de más de 75.000 pasajeros. En lo que va del año, la empresa enfrentó 14 medidas de fuerza que afectaron a 160.000 pasajeros.