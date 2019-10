Críticas del PJ contra Gioja por tratar a los mendocinos de "medio gorilitas"

"No comparto la manera de analizar lo que sucede en determinada provincia ni estigmatizar a alguien porque vote por una persona u otra", expresó Lucas Ilardo, mano derecho de la ex candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti. También reflexionó sobre la derrota electoral del peronismo y cuestionó al gobernador Alfredo Cornejo: "Me parece mal que Cornejo insulte a todo el que piensa distinto".