El PJ le bajó el pulgar a las obras que reclamaba Cornejo

"Quiero transmitir hoy que no vamos a aprobar ningún tipo de endeudamiento del BID, de Nación, o de donde venga", aseguró en la sesión de hoy el senador justicialista Adolfo Bermejo.

"Es una decisión partidaria que transmito para que no pierdan más tiempo", agregó Bermejo, y aclaró que "hasta que no esté sentado en el cuarto piso el nuevo gobernador, no se va a aprobar ningún nuevo endeudamiento".

De este modo, el justicialismo terminó de cerrar la puerta a los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo y que dependen del financiamiento internacional.

El más importante es la planta de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), para el cual la Provincia tiene acceso a un crédito del BID por 25 millones de dólares.

Además, el Gobierno aspira a recibir autorización para endeudarse por otros 25 millones de dólares más para concretar dos iniciativas: un acueducto ganadero a La Paz y el inicio de la autopista para unir Junín y Rivadavia con la Ruta 7.

El apoyo del PJ en la Legislatura es imprescindible, ya que, si bien se trata de créditos blandos, todo endeudamiento requiere el voto de dos tercios de las cámaras.

A pesar de que el tratamiento de estos proyectos se realiza en la Cámara Baja, el anuncio de la decisión partidaria de congelar los préstamos hasta que asuma Rodolfo Suarez en diciembre se produjo en el Senado.

Bermejo aprovechó la ocasión para criticar a Alfredo Cornejo. "En estos casi cuatro años de gestión, no nos hemos sentido parte de un debate enriquecido y mucho menos nos hemos sentido abrazados", aseguró el justicialista.

Bermejo además aseguró que esta decisión no es una represalia por el resultado en las elecciones de gobernador, tal como había señalado Cornejo.

En contraste, el senador aseguró que al PJ sí le interesa tratar el proyecto minero Hierro Indio.

Las obras que propone Cornejo generan discusiones en la Legislatura desde hace tiempo. Antes de las elecciones, el peronismo accedió a aprobar un crédito de 80 millones de dólares para reconstruir la ruta 82 a Cacheuta y dejó el resto de los proyectos para después de los comicios del 29 de setiembre.

Cuando pasó esa fecha, el oficialismo redobló la presión sobre el PJ. Desfilaron funcionarios e intendentes radicales por la Legislatura. El oficialismo avisó que el financiamiento se puede perder y el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, acusó al justicialismo de oponerse por capricho.

Pero la presión radical, al final, no surtió efecto. Las obras, además, generaban tensión hacia adentro del PJ. Ante este panorama, el justicialismo optó por cortar por lo sano y anunciar que no votará ninguna obra hasta que se vaya Cornejo del poder.