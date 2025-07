El peronismo cierra listas y La Cámpora define si va con los intendentes o por fuera del partido

Cuando sea el mediodía del sábado sonará la alarma porque es el horario límite para cerrar las listas de candidatos a diputados nacionales. Seguramente, terminarán definiendo este domingo 6 porque pedirán una prórroga. La Cámpora ha hecho una serie de pedidos al sector de los intendentes y está dispuesta a ir por afuera del PJ, si no se escuchan algunos de sus requerimientos, lo que traerá como consecuencia la división del voto peronista.

Sin embargo, según pudo saber MDZ, no se descarta que terminen en un acuerdo que implicaría lugares en las listas provinciales.

Anabel Fernández Sagasti, la senadora nacional cercana a Cristina Fernández de Kirchner, ya ha dicho que está dispuesta a ser candidata a diputada nacional si su espacio,es decir La Cámpora no tiene lugar en el nuevo peronismo mendocino, que dirigen los intendentes , con Emir Félix (exjefe comunal de San Rafael a la cabeza).

Pero hay una realidad que tiene que ver con haber perdido territorio y con eso, los intendentes no quieren ceder espacios en las listas, al menos hasta ahora. Por eso, La Cámpora ya mostró las cartas, si los jefes comunales se mantienen en su postura, no irán a una interna dentro del peronismo, sino que competirán con otro partido que ya tienen: Unidad Popular, un tradicional sello de peronistas cuya Junta Promotora es integrada por un grupo de dirigentes camporistas.

La posibilidad del acuerdo en medio del cierre de listas

No está todo dicho ni cerrado. Hay conversaciones. Por ahora, informales, de cortesía. Se cree que el grueso de estas charlas serán este viernes 4 de julio en el día previo a la fecha prevista. Hay una idea que tienen los intendentes de negociación.

Los jefes comunales insisten con que sean Emir Félix, Flor Destéfanis (la intendenta de Santa Rosa) y Matías Stevanato (el intendente de Maipú) quienes encabecen las listas de diputados nacionales. Y en tanto, ofrecerle a La Cámpora el cuarto lugar, que ya ha dicho que no lo quiere. Sin embargo ante esa negativa pueden llegar a negociar algo más.

Se trata de lugares en la Legislatura. Es decir que pueda el camporismo renovar bancas que va a perder este año con el fin de los mandatos. ¿Agarrará viaje? Claro que no se sabe y dependerá de los negociadores, con Félix y Fernández Sagasti a la cabeza.

Las internas abiertas como alternativa a las PASO

El calendario establecido por el peronismo mendocino respondió a la decisión del Congreso Nacional de suspender las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) a pedido del Gobierno de Javier Milei.

A diferencia de otros partidos, que decidieron que fuera el Congreso partidario quien convalidara las listas de candidatos, el PJ determinó que hubiera internas abiertas para el 3 de agosto. Puede haber una sola lista y ser símbolica o competencia real. Todo dependerá de lo que ocurra este fin de semana. Félix dijo cuando convocó a las internas que era una manera de definición "democrática" pero además, está obligado como presidente del partido a tomar esa determinación.

Los dirigentes que no irán a las internas

A diferencia del 2023, cuando en la interna del PJ- que eran las PASO- compitieron cuatro listas, un sector de agrupaciones y sindicatos, ya advirtió que no participará y llamó a un acto para el 9 de julio. Emitieron un extenso comunicado con su posición haciendo un llamado a la unidad.

Entre los párrafos, sostuvieron que: "Como bien señala Cristina, la unidad es el camino. Debemos construir un frente amplio que la incluya, pero que también sume a quienes, por distintas razones, no se identifican plenamente con ella pero están dispuestos a converger en la lucha contra Milei y Cornejo. No pretendemos tener la verdad absoluta, pero estamos convencidos de que esta crisis no se resolverá en internas estériles que solo benefician a nuestros adversarios".

En ese sentido, advirtieron: "Primero la Patria significa priorizar los intereses del pueblo por encima de ambiciones sectoriales. Es hora de recuperar el diálogo con la sociedad, escuchar sus demandas y abrir la participación a quienes han sido marginados: las organizaciones libres del pueblo, el movimiento obrero, los movimientos sociales, las agrupaciones populares y cada militante que resiste en los barrios.Con esta convicción, nos autoconvocamos a la jornada militante del 9 de julio, en el Salón Báltico, junto con todas las demás agrupaciones, no para discutir cargos menores, sino para debatir estrategias y propuestas que permitan al peronismo volver a ser una alternativa de poder real para el pueblo mendocino".

Firman: Mesa Política CGT-Mendoza, La Base, Movimiento Evita, Patria Grande (Grabois), Tupac Amaru, Identidad y Pertenencia, Corriente Clasista y Combativa- PTP-PCR, y agrupaciones departamentales