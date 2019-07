El periodista Daniel Santoro se despegó de operaciones de inteligencia

El periodista Daniel Santoro ratificó hoy que no participó en operaciones de inteligencia ni integró una banda dedicada a la parainteligencia estatal, al declarar ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa donde se investigan maniobras de presunta extorsión y espionaje.

Santoro, quien está imputado en el expediente, afirmó que "D'Alessio utilizó mi nombre sin mi conocimiento y sin mi autorización para extorsionar".

Tras declarar varias horas en el juzgado federal de Dolores, el periodista del diario Clarín habló con sus colegas que lo aguardaban y advirtió que "hay un expediente donde están todas mis llamadas entrantes y salientes (de su teléfono), lo que pone en riesgo el trabajo e incluso la integridad física de las fuentes de información".

No obstante, aclaró que "el juez no me pidió revelar fuentes".

Santoro contó que "el doctor (por Ramos Padilla) me mostró los chats de Marcelo D'Alessio (el falso abogado detenido en la causa) que a mi criterio no constituyen de parte mía participación en operaciones de inteligencia o integrar una banda dedicada a la parainteligencia estatal".

Según explicó, en esas conversaciones "yo contesto 'OK', 'excelente' y demás, y le di todas las explicaciones al juez y al fiscal".

Además, negó que haya habido "coerción" sobre el empresario Gonzalo Brusa Dovat, ex ejecutivo de la petrolera venezolana PDVSA, a quien le hizo una entrevista.

En tanto, D'Alessio declaró ante la justicia federal porteña que fue víctima de una "operación de inteligencia" e insistió con que la supuesta extorsión contra el empresario agropecuario Pedro Etchebest se la habrían encargado dos ex comisarios bonaerenses que le tendieron una "trampa", informaron fuentes judiciales.

D'Alessio, añadieron, aseguró que creyó que la maniobra sobre Etchebest era una suerte de prueba piloto para ingresar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La declaración se produjo ante el juez federal Julián Ercolini y la fiscal Alejandra Mangano en el marco de la causa iniciada por una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, quien acusó al falso abogado por "estafa".

Como parte de la operación, D'Alessio llevó a Etchebest hasta Pinamar donde se encontró con Stornelli; pero el falso abogado sostuvo que fue el propio empresario el que le había pedido que lo llevara con él hasta esa ciudad.

Stornelli le imputó a D'Alessio ese delito bajo la modalidad de "influencia mentida" porque el falso abogado le habría reclamado dinero a Etchebest bajo la promesa de ayudarlo a desvincularse de la causa "Cuadernos".

En su declaración de hoy, D'Alessio negó haber cometido delitos y volvió a decir que las maniobras que realizó sobre Etchebest le fueron encargadas por dos ex comisarios.

La comparecencia se produjo tras un pedido del falso abogado, quien se presentó ante el juez y la fiscal con una declaración preparada y un manuscrito que le sirvió de guía, según pudo reconstruir esta agencia.

En la indagatoria, dijeron los portavoces, D'Alessio intentó despegar al fiscal Stornelli de la supuesta extorsión sobre Etchebest al asegurar que el representante del Ministerio Público "no estaba al tanto de nada".