El intendente de Paraná fue agredido en la calle y debieron internarlo

El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos) fue internado esta tarde y será operado luego de sufrir una agresión cuando regresaba a su domicilio, solo y sin custodia, y por el hecho detuvieron a una mujer y dos hombres, cuyos nombres aún no trascendieron.

La agresión se produjo cerca de las 16 sobre la calle Pellegrini de la capital entrerriana, frente al shopping local y en la puerta del domicilio familiar de Varisco.

Por causas que aún se tratan de establecer, las tres personas se acercaron al intendente y comenzaron a agredirlo verbal y físicamente.

Urgente: golpearon al intendente de Paraná , Sergio Varisco , pertenece a cambiemos. RT pic.twitter.com/Cqp8nzkHQz — Carlos Elías Furman periodista (@FurmanElias) October 1, 2019

"Vos me hiciste laburar como un perro (...) vos no me vas a dar laburo te termino de matar, tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo", se escucha decir a uno de los agresores en un vídeo que circuló por las redes sociales.

"¿Querés un médico? Te voy a matar h...de p..." finaliza mientras una mujer trata de separarlo.

Por los golpes, el intendente cayó al suelo y se golpeó fuertemente la zona de la cadera, sufriendo lesiones de carácter grave y una posible fractura de cadera.

Producto de las lesiones, Varisco será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas en la Clínica Modelo, donde permanece internado luego de ser trasladado desde el hospital San Martín local.

El jefe policial de la departamental Paraná, Marcos Antoniow, señaló a la prensa que tras comunicarse con la fiscal Natalia Taffarel, se detuvo a un hombre y una mujer involucrados en el hecho.

En tanto, se realizó un operativo de búsqueda que finalizó horas más tarde con la detención de un tercer implicado, quien habría efectuado los golpes.

Los tres detenidos son acusados de "coacción" agravada y "lesiones graves", mientras la policía y la fiscal trabajan en la investigación y recolección de pruebas para tratar de esclarecer el hecho.