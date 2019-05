El insólito conflicto que desató un remate de terrenos del Gobierno

Actores impensados terminaron en veredas opuestas en la puja por un terreno de la Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales en Tunuyán. La directora del Banco Nación, Ercilia Nofal, presentó a una oferta a título personal por el predio del Valle de Uco e intentó impugnar el resultado del remate por sentirse perjudicada respecto a quien hizo la mejor oferta. La insólita pelea terminó con una firma del gobernador Alfredo Cornejo desestimando el reclamo de la directora del Banco Nación, agente financiero de la provincia.

Para entender lo ocurrido hay que remontarse a diciembre del año pasado cuando la Daabo sacaba a remate distintos terrenos, tres de ellos en Tunuyán. Uno de los mismos, ubicado en la calle Bascuñan de Los Sauces, despertó el interés de la directora del Banco Nación Ericilia Nofal, que presentó una oferta junto con su hermana Nora Lina. Sin embargo, las autoridades de la Daabo consideraron que la mejor oferta había sido ingresada por otro ciudadano: Gabriel Emiliano Alexis Porcel.

Nofal entendió que su competidor no presentó en tiempo y forma las garantías y presentó un recurso de impugnación con el exdecano de la Facultad de Derecho Ismael Farrando como abogado. En concreto, solicitaban la anulación de la resolución 41 de la Daabo firmada el 28 de diciembre adjudicando la compra del terreno a Porcel.

Los argumentos esgrimidos por en tandem Nofal Farrando eran un supuesto incumplimiento en los cheques de respaldo que presentó Porcel, así como también la falta de acreditación de encontrarse libre de deudas con el fisco.

Como directora del Banco Nación, Nofal posee conocimiento preciso de los procedimientos necesarios para certificar un cheque. Gracias a ello, percibió que los cheques presentados como respaldo por Porcel no estaban debidamente certificados. La Daabo pedía un cheque que cubra el 20% de la oferta.

Nofal justificó la su pedido de suspensión del acto argumentando que Gabriel Alexis Porcel no había presentado entre la documentación, los cheques con fondos certificados por entidad bancaria.

El malentendido se genera a raíz de que el cheque de Porcel cuenta con la firma de un funcionario del Banco Nación y su sello pero le faltaba la fórmula de certificación. "Esta situación es advertida por las señoras Ercilia y Nora Lina Nofal, quienes se encontraban en las oficinas de la D.A.A.B.O. en ese momento. El Sr. Porcel se comunica telefónicamente con el Banco Nación – sucursal Tunuyán – donde tiene radicada su cuenta. Los funcionarios del banco no entendían bien qué les estaba solicitando Porcel, por lo que éste me pasa su teléfono para que hable con ellos y les explique qué se requiere para el proceso. En la sucursal me explican que para ellos eso es un cheque certificado, 'que lo vienen haciendo así desde hace más de diez años'. Les explico que no, que un cheque certificado va acompañado de una fórmula de certificación adosada al cheque. Porcel sigue hablando con ellos, y finalmente dice que va a viajar su mujer desde Tunuyán para traer las fórmulas de certificación", explica el director de la Daabo en los considerandos del decreto de Cornejo.

"A las 12:30 aproximadamente, Porcel me envía por whatsapp a mi teléfono una fotografía de la fórmula de certificación emitida por el BNA. No obstante, en la D.A.A.B.O. quedamos a la espera de la entrega de la fórmula de certificación…”, se puede leer en el decreto 869 firmado el 8 de mayo.

Finalmente, la Comisión de Pre-Adjudicación, al momento de resolver las impugnaciones dijo que si bien no era lo peticionado, cumplía de alguna forma con el espíritu que se busca de garantizar el pago de la oferta realizada. En este sentido, entendieron que el error en la presentación de Porcel resultaba "un vicio leve" que pudo ser subsanado sin invalidar su oferta.

No conforme con ello, Nora Lina y Ercilia Nofal también sostenían que Porcel no había dejado acreditado previamente en las actuaciones no poseer "deudas con el fisco provincial como lo exige el artículo 2 del pliego de condiciones particulares". Pero desde la Daabo explicaron que el artículo 2 citado por los recurrentes establecía que los oferentes no debían ser deudores de la propia Daabo.

Finalmente, más allá del peso de los actores en pugna, Cornejo terminó desestimando el recurso jerárquico presentado por Ercilia Nofal. Más allá de que Cornejo y Nofal han coincidido en numerosas reuniones y han mantenido un trato laboral directo en los últimos años, entendió que el reclamo de la funcionaria era formalmente válido pero carente de sustento. Por ese motivo rechazó en lo sustancial el planteo y no le dio lugar al pedido de suspensión de ejecución del acto que fue impugnado por el abogado de Nofal, Ismael Farrando.