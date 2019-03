El Indec dará a conocer el índice de pobreza y rondaría el 30%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer hoy un aumento en el índice de la Pobreza para el segundo semestre del año pasado, un período signado por la caída de la economía, y un incremento en los precios por sobre los salarios.

Se espera un resultado duro, especialmente después que a principio de la semana el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina diera a conocer el índice de pobreza multidimensional. Según el organismo pasó del 26,6 al 31,3 por ciento de la población entre 2017 y 2018.

En 2017 había unos 10.773.000 pobres multidimensionales urbanos (26,6% de la población), pero el año pasado esa cifra creció hasta alcanzar los 12.676.500 (31.3%). Es decir 1.903.500 nuevos pobres.

Los números que se esperan

Tanto en medios privados como oficiales, se espera que la medición del Índice de pobreza de entre junio y diciembre del 2018 este en torno al 30%, por encima del 25,7% de igual período del 2017.

Incluso, que se coloque por sobre el 27,3% del primer semestre del 2018, que tuvo tres primeros meses de crecimiento en la economía, pero que luego entró en una “meseta” por la falta de financiamiento y la sequía.

Durante el año pasado la economía bajó 2,5%, la inflación llegó al 47,6% y la desocupación subió al 9,1% desde el 7,2% de finales del 2017, según datos del Indec.

El Presidente Mauricio Macri afirmó hace algunos días en una entrevista que “vamos a tener el mismo nivel de pobreza que cuando asumimos” en torno al 30% y explicó que ”no prometí ‘pobreza cero’, (sino que) es una tendencia a la que tenemos que ir trabajando”.

Sin embargo, y según Macri, este mismo nivel de pobreza “es distinto, porque no hay más cepos, no hay más tarifas que no pagan los servicios, y nos quedábamos a oscuras".

En declaraciones al programa “La Cornisa” por América, aseguró que desde su Gobierno “combatimos la pobreza estructural” a través de la concreción de diversas obras de infraestructura, y puso como ejemplo que “hoy tenés 5.000 kilómetros de asfalto”.

El índice que dará a conocer el Indec se mide en torno a los niveles de ingresos de las familias, de ahí la diferencia con la medición multidimensional de la UCA que mide más aspectos como la situación alimentaria, de vivienda y acceso a la educación, entre otros.