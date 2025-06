El Gobierno recibe a una delegación de gobernadores en medio de las repercusiones por Cristina Fernández de Kirchner

El encuentro estaba previsto para el lunes, pero se canceló debido a la ausencia del secretario de Hacienda , Carlos Guberman, el as del ministro de Economía, Luis Caputo, en materia de Presupuesto público. Por eso, los gobernadores decidieron esperar a su regreso para elevar sus reclamos al Gobierno y poder recibir una respuesta concreta. Completa el grupo del Ejecutivo el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.

Para la reunión de ese lunes también estaba prevista la presencia del bonaerense Axel Kicillof, sin embargo desde La Plata le confirmaron a MDZ que finalmente no asistirá debido a que tenía actividades en el interior de la provincia.

Sin embargo, es difícil no especular que el verdadero motivo de la ausencia sea no prestarse para una foto en la Casa Rosada a pocos días de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, algo que no logró apaciguar la interna que atraviesan los dos grandes referentes del peronismo kirchnerista.

Axel Kicillof Foto: X @Kicillofok Axel Kicillof tenía previsto asistir al encuentro el lunes, pero finalmente no estará en el encuentro celebrado días después del fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner. Foto: X @Kicillofok

El reclamo de los gobernadores

Según explicaron cerca de distintos gobernadores, la reducida comitiva acude en representación de los 24 gobernadores, que la semana pasada se habían reunido (algunos de forma virtual) en el Consejo Federal de Inversiones para evaluar los efectos de la política del Gobierno nacional sobre las arcas provinciales.

El contexto es desalentador, de acuerdo a un informe de la Comisión Federal de Impuestos, se proyecta que las transferencias automáticas que reciben las provincias caerían un 4.2% durante 2025, lo que representa una pérdida de casi $2.5 billones en moneda homogénea, una cifra equivalente al 0.3% del PIB.

Si se compara con el 2023, el derrumbe es aún mayor y llega al 12%. En términos concretos, las provincias la Ciudad de Buenos Aires recibirían casi $7.4 billones menos hace dos años, lo que representa una pérdida de alrededor del 1% del PBI. Estos recursos coparticipables representan el 45% de los ingresos provinciales, incluso el 60% en el caso de 12 jurisdicciones.

Reunión de gobernadores - Consejo Federal de Inversiones 2025 (CFI) Reunión de gobernadores - Consejo Federal de Inversiones 2025 (CFI) CFI

Los motivos de la caída

Según el mencionado informe, entre los principales motivos que explican este escenario se encuentran las decisiones de la política tributaria del Gobierno nacional como la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión referidos a la percepción del Impuesto a las Ganancias y al IVA; la modificación del cálculo de anticipos de Ganancias para Sociedades; el diferimiento de la actualización del Impuesto a los Combustibles; y la reciente reducción/y o eliminación de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados.

También inciden negativamente sobre la recaudación del IVA la lenta recuperación de los niveles de consumo, lo cual provocó una caída del 1,9% del tributo durante abril ajustada por IPC, en el marco de una economía que crece en torno al 5%. Se tiene en cuenta también la caída de ingresos no recurrentes como aquellos que corresponden al Régimen especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales y pago extraordinario del Impuesto a las Ganancias por parte del sector financiero.

El planteo que traen al Gobierno

En ese escenario, los mandatarios acordaron pedir una reunión con el Gobierno nacional para plantear una forma de avanzar en un pacto fiscal que respete el equilibrio fiscal, consigna sagrada para Javier Milei, pero que también ordene tanto lo impositivo, lo fiscal y las obligaciones de orden federal y provincial.

"Nadie está en contra de sostener el equilibrio fiscal, que es algo que tiene que quedar grabado a fuego en nuestro país, pero sí sentarnos y trabajar de una vez por todas en una reforma que es necesaria para la Argentina", había asegurado el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en diálogo con la prensa tras finalizar la reunión en el CFI.

En ese contexto, cerca de los equipos de los gobernadores que integran la delegación adelantaron que la caída de la recaudación es lo que más preocupa a los caudillos, pero también la obra pública nacional, que está paralizada por decisión de Javier Milei desde el comienzo de gestión, salvo en casos particulares donde las provincias se han hecho cargo de las mismas.

Ignacio Torres adelantó la posición que tomarán los senadores patagónicos cuando se vote el proyecto en la Cámara Alta Foto: NA Ignacio Torres había sido uno de los voceros de los gobernadores en su reclamo por la caída de la coparticipación. Foto: NA

Entre los planteos que las provincias iban a llevarle al ministro coordinador, se encontraban algunas propuestas en temas tributarios y fiscales, además de reclamar por la caída de las transferencias automáticas y no automáticas y la falta de obra pública, especialmente aquella que tiene fondos de asignación específica como el mantenimiento de las rutas nacionales, que depende del tributo que se sigue cobrando a los combustibles pero no se asigna a esos fines.

Desde el Gobierno le aseguraron a MDZ que no emitirán una respuesta a los reclamos hasta escuchar el planteo de los gobernadores, pero aclararon que el Ejecutivo se mantendrá firme en su bandera de defender el equilibrio fiscal, parte fundamental del plan económico. "El gobierno no se va a endeudar, ni va a emitir, ni va a hacer nada que esté por fuera del equilibrio fiscal", aclararon en Balcarce 50.

Dólares del colchón, la herramienta de negociación

Sin embargo, los gobernadores tienen con qué negociar. El Gobierno tiene la intención de que el Congreso comience a tratar en comisiones la semana que viene el proyecto para sacar los dólares del colchón.

La iniciativa que propone modificar las leyes penal y de procedimiento tributario requieren el compromiso legislativo de los mandatarios provinciales, frente a un kirchnerismo que si ya tenía previsto obstaculizar el proyecto, tras el fallo contra la expresidenta redoblará sus esfuerzos para frustrar cualquier triunfo del Gobierno.

Desde el oficialismo aseguraron a MDZ que "nunca esperaron ningún voto K puro" y se mostraron confiados con que 17 gobernadores ya firmaron su adhesión al Régimen simplificado de Ganancias, que incluía la promesa de acompañar el proyecto del Gobeirno en el Congreso.

En ese sentido, descartaron que el cimbronazo por la condena contra Cristina Kirchner pudiera cambiar algo respecto a la posición de los gobernadores peronistas que habían firmado el acuerdo con el Ejecutivo, pero también se manifestaron en apoyo a la titular del PJ. "Eso va por un carril paralelo, los gobernadores separan los temas", consideró un operador legislativo cercano a Martín Menem.

Con ese panorama, habrá que ver si los gobernadores logran llevarse alguna promesa de la Casa Rosada que aligere la situación de las provincias, en medio de un año electoral y cargado de potencial conflictividad.