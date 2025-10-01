El Gobierno ratificó a José Luis Espert como candidato: "No habrá cambios"

La ministra de Seguridad lanzó declaraciones explosivas donde pidió explicaciones a José Luis Espert, en medio de la denuncia por su supuesto vínculo con el narcotráfico. Sin embargo, el Gobierno negó correr a su candidato y anticipó una aclaración de Patricia Bullrich.

Acostumbrada a las declaraciones contundentes, Patricia Bullrich fue tapa de los diarios este miércoles por pedirle inmediatas explicaciones al diputado José Luis Espert, envuelto en un escándalo por un supuesto financiamiento de su campaña de 2021 de parte de un empresario vinculado al narcotráfico. Sin embargo, el Gobierno aseguró que se trata de "un tema refritado de hace 7 años", ratificó que "no habrá cambios" y adelantó que la ministra podría "hacer alguna aclaración por la malinterpretación que hubo".

La ratificación del Gobierno de José Luis Espert Manuel Adorni sobre José Luis Espert

"El tema del diputado Espert es un refritado de hace 6 o 7 años. Viene de larga data. Por supuesto que si la Justicia efectivamente tiene que pedirle explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y él las dará, pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada", aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante la consulta de MDZ en conferencia de prensa.

La aclaración del portavoz llegó luego de que la ministra de Seguridad se hiciera eco de la denuncia periodística y judicial que volvió a vincular a Espert con el empresario Federico 'Fred' Machado, actualmente detenido en Río Negro y con pedido de extradición de la Justicia de Estados Unidos en el marco de una causa por narcotráfico y lavado de activos. El caso, que se remonta a 2019, dio un nuevo giro cuando versiones periodísticas revelaron un supuesto financiamiento de US$200 mil de Machado para la campaña del economista de 2021.

"Hace falta una explicación, por supuesto. Es algo de 2019. Hay que ver qué presentó en ese momento, porque él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación que puede ser válida o no. Es importante conocerla. Parece una persona que estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco. Es muy importante aclarar la situación ya", enfatizó Bullrich este miércoles en diálogo con Radio La Red.