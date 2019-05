Un decreto firmado en el mes de marzo y publicado este jueves en el Boletín Oficial establece un cambio de manos en la explotación turística de localidades en la alta montaña. El gobernador Alfredo Cornejo decidió rescindir un convenio que data de 1990 y le quitó a Las Heras la concesión para desarrollar turísticamente localidades como Villavicencio, Paramillos, Uspallata, Punta de Vacas, Puente del Inca, Las Cuevas y Cristo Redentor.

Las Cuevas, entrada al Cristo Redentor.

Según consta en el decreto 387, el convenio firmado en 1990 -ratificado por decreto en 1991 y por la ley 5872- contemplaba pautas que no fueron cumplidas por el municipio. Por ejemplo, "preveía la reparación integral de los edificios existentes, la realización de modificaciones y de mejoras destinadas a la prestación de servicios públicos para la población estable y como asistencia y prestación de comodidades al turista". Además, hablaba de un plazo de cinco años para comenzar las obras y eso nunca sucedió.

Según un informe realizado recientemente por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) "con respecto a la obligación de establecer en la Villa de Las Cuevas un asiento permanente para el ejercicio de su jurisdicción hasta la actualidad no ha sucedido, como tampoco se ha establecido en alguna comunidad aledaña.

El Emetur también argumenta que no se registran planificaciones para la recuperación del circuito turístico Villavicencio, Paramillos, Uspallata, Punta de Vacas, Puente del Inca, Las Cuevas y Cristo Redentor. A eso suma que en las últimas décadas no se trabajó en mejoras para la población estable y turística y que en todos estos años no hubo crecimiento de empleo para la población local.

Puente del Inca

Por todo ello, Cornejo y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, firmaron la rescisión del convenio e instruyeron al Ente Mendoza Turismo para que recupere los bienes que incluía el convenio.