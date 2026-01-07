El Gobierno instalará WiFi libre en el Metrotranvía: qué otras prestaciones habrá

El Gobierno Provincial avanza en la ampliación del Metrotranvía al norte en el departamento de Las Heras, con destino al Aeropuerto ; como también al sur hacia Luján de Cuyo, con una última estación en la facultad de Agronomía.

No obstante, en el Gobierno están pensando también en mayores prestaciones tanto en seguridad de los pasajeros, como así también de prestaciones y "experiencia de usuario" de quienes transitan día a día en el servicio "troncal" del sistema Mendotran.

La novedad para este año 2026 es que se avanzará en la instalación de WiFi libre en todo el recorrido, que actualmente va desde la estación Panquehua, en Las Heras; hasta la estación Gutiérrez, en Maipú, atravesando parte de los departamentos Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

Por el momento no hay mayores detalles del tema respecto a plazos, pero hay quienes entienden que podría ser "más temprano que tarde" el anuncio. Desde el Gobierno aplacan el entusiasmo y expresaron que en lo que respecta a la traza del Metrotranvía , hay una "buena cantidad de tramos con fibra óptica", indispensable para ofrecer el sistema de Free Wi-Fi, como lo tendrá también el Tren de Cercanías .

Por otro lado, otro de los servicios que se instalará en las duplas será el de mayor y mejor información respecto a las estaciones y el recorrido del Metrotranvía , con indicadores visuales y sonoros -al estilo subte- de las próximas estaciones y paradas.

Seguridad y cámaras inteligentes en las duplas y paradores del Metrotranvía

Otro punto en el que trabajan dentro de la "zona Metrotranvía" que son los paradores y las propias duplas, está relacionado con la seguridad. El paso hacia adelante es la instalación de cámaras inteligentes (con IA) en las duplas y también en los nuevos paradores de las estaciones, que permitan la identificación de rostros e identidades.

Además, esas cámaras transmitirán en línea (en vivo y en directo) y estarán vinculadas de forma directa con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) 911 y también el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

metrotranvia vagones duplas chofer (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

"Los que tengan problemas con la Justicia serán reconocidos y la Policía podrá actuar rápidamente", advirtieron a MDZ Online.

Lo cierto es que gran parte de la inversión en seguridad corresponde a todos los estándares que se deben cumplir por parte del servicio de transporte público con el ingreso del Metrotranvía al Aeropuerto Internacional El Plumerillo, teniendo en cuenta que las duplas ingresarán en territorio donde hay intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Obras del Metrotranvía a Luján y Las Heras

Todas las optimizaciones al sistema se dan mientras se avanza en la ampliación del Metrotranvía, que viene realizándose de manera más rápida que la curva de obra, según expresó el ministro Natalio Mema.

"Venimos bastante bien, por encima del cumplimiento del contrato original", dijo este martes en conferencia de prensa, y agregó que si bien la ampliación al sur y norte del Gran Mendoza tiene fecha de finalización mediados del 2026, "la expectativa es que se adelante".

variante palmira cornejo natalio mema habilitan obras (20) Natalio Mema habló del régimen de Maduro. Alf Ponce Mercado / MDZ

Según planteó el ministro, "tuvimos la la la oportunidad de que en el primer adelanto de recursos que se hizo de comprar y traer las vías férreas, que son importadas y, sobre todo, los materiales eléctricos y electrónicos. Así que eso nos ha permitido avanzar mucho más rápido. Estamos ya interviniendo en el Aeropuerto, así que esperamos que en este año poder tener finalizada esa obra", dijo.

Avances en las obras de ampliación del Metrotranvía

El 2025 fue un año clave en el desarrollo de las obras civiles y ferroviarias del Metrotranvía:

Las Heras (Aeropuerto): 3,70 km de vía doble armados, lo que representa 70% del total del tramo.

Godoy Cruz – Luján de Cuyo: 7,20 km de vía doble armados, alcanzando el 71% de avance.

Durante diciembre se intensificaron las tareas de energización, con el montaje de columnas a lo largo de toda la traza, la instalación de subestaciones rectificadoras y de locales técnicos.

Asimismo, en noviembre comenzaron los trabajos de movimiento de suelos correspondientes a la traza hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.