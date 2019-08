El Gobierno habló de la reforma laboral con el enviado de Trump

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, se reunió esta tarde con el presidente Mauricio Macri y el ministro de Producción, Dante Sica, con varios temas en agenda, entre ellos, la reforma laboral.

El itinerario de Ross comenzó esta mañana con un encuentro con empresarios estadounidense nucleados en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en Argentina.

Por la tarde fue recibido con Sica, con quien habló de las trabas al ingreso de biodiesel argentino a ese mercado y la apertura del mercado de cítricos dulces fueron parte de la discusión, según consignó Infobae citando fuentes de la cartera de Producción.

También participaron del encuentro el embajador argentino en los EE.UU., Fernando Oris de Roa; el embajador de EE.UU. en la Argentina, Edward Prado y la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher.

El enviado de Trump dijo que había escuchado en la AmCham que en la gestión de Mauricio Macri se avanzó en cambios profundos institucionales y que en un segundo mandato deben avanzar con las reformas estructurales, con la laboral y la impositiva al tope de los reclamos.

"La transformación está en proceso embrionario y tiene que terminar de concretarse", dijo un empresario.

Aunque con los empresarios Wilbur se refirió a las intenciones de avanzar a futuro en un eventual acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y los Estados Unidos, no fue tema de conversación en el encuentro con Sica, dijo una fuente del ministerio. Y agregó: "Así como Brasil tiene su agenda con ese país, nosotros también tenemos cuestiones bilaterales para discutir con EEUU, lo que no quita que en lo que se refiere a cuestiones tarifarias negociaremos como Mercosur. Pero todavía no hemos decidido como bloque con qué acuerdos avanzar, más allá del EFTA, Canadá, Corea del Sur y Singapur".

Sobre el biodiesel, Sica le planteó la necesidad de destrabar las exportaciones a ese mercado, ya que si bien el gobierno norteamericano redujo fuertemente los derechos compensatorios, mantiene los derechos antidumping. "Es una decisión que a Ross le costó hasta políticamente tomar, pero le planteamos que para nosotros es un mercado importante y queremos avanzar en las negociaciones para que puedan abrirnos el mercado", dijeron en Producción.

El de los cítricos dulces (naranjas y mandarinas) es otro de los mercados que la Argentina quiere abrir, luego de la apertura del mercado de la carne y de los limones, que se dieron en los últimos años. Concretamente, en el próximo mes podría llegar una misión sanitaria para dar los primeros pasos hacia la apertura de este mercado.

"La visita del secretario Ross a la región y en especial a la Argentina es un gesto importante. Confirma la buena relación que hemos tenido estos años y el trabajo que venimos realizando en conjunto para potenciarla", destacó Sica luego de la reunión, según dijo la cartera mediante un comunicado de prensa. "Coincidimos en seguir trabajando para intensificar y ampliar las negociaciones económicas y comerciales entre nuestros países, y fortalecer así el vínculo estratégico que tenemos", agregó.

De acuerdo al parte de prensa, ambos funcionarios manifestaron su interés en continuar avanzando en el diálogo comercial, incluyendo temas de cooperación, coherencia regulatoria, facilitación de comercio, economía digital y oportunidades existentes para potenciar las exportaciones entre ambos países.