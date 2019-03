Apenas un día después de que los intendentes metieran un recurso de reposición contra la intervención del plenario de la Corte en la causa, el Poder Ejecutivo sacó su arma: hizo una presentación en tribunales en la que cuestionó algunos aspectos la medida cautelar que los había habilitado para presentarse como candidatos.

Según la explicación dada hoy desde Casa de Gobierno, el planteo principal es que la Sala Segunda de la Corte "se extralimitó" al sostener que la cautelar a favor de los jefes comunales tiene validez hasta que quede firme la sentencia definitiva.

Hay que recordar en ese sentido que los abogados defensores aspiran a llevar el conflicto a la Corte Nacional. "La jurisprudencia de la Corte de la Nación, retirada y sucesiva, dice que la mera interposición del recursos extraordinario federal suspende la ejecución de la sentencia" anticipó días atrás el abogado José Luis Correa.

"Esto va a terminar seguramente en la Corte de la Nación", pronosticó también Correa. Y agregó en ese sentido que "se mantendría vigente la cautelar" mientras el litigio es atendido por la Corte Nacional.

Pero con la presentación de hoy, el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, apuntó contra el fallo provisorio que sostiene las candidaturas a la reelección de cuatro jefes comunales: Emir Félix, Jorge Gimenez, Martín Aveiro y Roberto Righi.

Precisamente, los intendentes del PJ pudieron anotarse como candidatos en la Junta Electoral gracias a que la Sala Segunda de la Corte admitió un recurso que buscaba evitar los "daños irreparables" que implicaría no frenar los efectos de la promulgación de la enmienda del artículo 198 de la Constitución.

Sin embargo, ese no fue un permiso definitivo de la Justicia. Ahora la Corte se propone dictar un fallo sobre la cuestión de fondo. Es decir, si fue o no constitucional que el gobernador Alfredo Cornejo promulgara una enmienda de 2009, la cual no obtuvo los votos mínimos que exige el fallo Kemelmajer de 1989.

Como los intendentes movieron sus fichas para bloquear la audiencia de conciliación y, de esa manera, el propio camino hacia la sentencia definitiva, surgieron los cuestionamientos oficiales a la cautelar que los sostiene.

"Atacamos la cautelar porque la Sala Segunda no se pronunció sobre varios pedidos nuestros", indicaron en el Poder Ejecutivo.

Y buscaron diferenciarse de los "artilugios" del PJ: "Esto no es para dilatar. Nosotros hemos hecho una presentación contra la cautelar, pero en un sentido contrario al de los intendentes: queremos que se acorten los tiempos para que resolución definitiva, por la gravedad institucional del caso", explicaron fuentes oficiales.

Insistieron desde el Gobierno además en que los planteos contra la cautelar buscan evitar las dilaciones que plantea el PJ y les dieron un sentido positivo, al afirmar que no hay cuestionamientos al conjunto de la Corte.

El recurso del asesor de Gobierno fue presentado en la mañana de hoy y requiere la intervención de la Sala Segunda, mientras que la anterior medida de los intendentes debería ser resuelta por el plenario de la Corte.

Según anticiparon en tribunales, ambas presentaciones se tratarán antes del fin de semana.