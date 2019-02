El exabrupto de Bonafini contra Macri: "Rezo para que reviente pronto"

Hebe de Bonafini no se mantuvo ajena al cuestionado afiche que el Gobierno colgó en Casa Rosada para conmemorar el Día de los Enamorados, y acompañó sus cuestionamientos con un fuerte exabrupto contra el presidente Mauricio Macri.

​“Los terroristas son los que están en la Casa Rosada, esos son terroristas. Terrorista en el Fondo Monetario Internacional. Terrorismo es esa bandera que colgaron ahí (señalando a la Casa Rosada), porque hoy es el día del amor, o no sé de qué caray. Que son los Montescos y los Capuletos y no sé qué taradez que se le ocurre al Presidente”, sostuvo la mujer en el discurso de sus clásicas recorridas de los jueves.

​Además, como recogió Radio Mitre, la dirigente optó por la utilización de la ironía, al buscar un paralelo entre el destino de la mítica pareja de William Shakespeare y el futuro de Cambiemos: “Están cagados de miedo, no disfrutan de nada de lo que tienen, ni lo van a disfrutar y nosotros no vamos a dejar que lo disfruten, porque los Montescos y los Capuletos, Julieta y su amante, tuvieron un mal final. No sé si eso es lo que anuncia Macri, no lo sé, pero hay deseos, ¿vio?”.

Para cerrar, eligió lanzar un fuerte exabrupto contra Macri: “A veces uno le puede rezar al Gauchito Gil, al papa Francisco, a la Virgen, al que sea. Yo le rezo a todos esos para que este reviente pronto. La verdad, ojalá me escuchen”.