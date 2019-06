El estado de la democracia en Brasil y Argentina: martes, con expositor francés

El académico francés Olivier Dabène y el politólogo mendocina Mario Guerrero, brindarán una conferencia contrastando la situación política de Brasil y Argentina, denominada “Elecciones en Brasil y Argentina: El estado de la democracia en ambos países”. Tendrá lugar el día martes 11 de junio a las 19:30 en la Alianza Francesa de Mendoza (Chile 1754, Ciudad).

El intercambio de ideas entre ambos especialistas, se basará en el análisis de situaciones políticas en las naciones comandadas actualmente por Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, que permitan entender el escenario político, los sistemas de partidos y el electorado en ambos casos.

De esta manera, se contrastarán las dos realidades para llevarlas al análisis y al debate.

La coordinación de la "charla cruzada" estará a cargo del director periodístico de MDZ, Gabriel Conte.

Olivier Dabène

Olivier Dabene.

Es profesor de ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). También es investigador en el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI, FNSP). Su trabajo se centra en el estado de la democracia y la integración regional en América Latina. Profesor visitante en numerosas universidades en el extranjero. También es presidente del Observatorio de Políticas de América Latina y el Caribe (OPALC) de CERI en Sciences Po. Por otra parte, Dabène, es especialista en temáticas políticas referidas a Brasil, esto le permitió en 2002 ser Jefe de misión en la oficina de cooperación francesa en São Paulo, Brasil.

Mario Guerrero

Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM). Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Ha realizado estadías académicas en universidades de Estados Unidos y Brasil tales como la University of Texas, la University of La Verne y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Actualmente se desempeña como profesor de la Faculdad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.