El Espacio Arizu recibe el Agasajo de Bodegas de Argentina

Live Blog Post

Presencia empresarial y política en el Agasajo de Bodegas de Argentina

Junto al gobernador Alfredo Cornejo y otros dirigentes de peso provincial, se destaca la llegada del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo "Lule" Menem, funcionario de la secretaria general de la Presidencia, conducida por Karina Milei.

Se trata de dos figuras centrales del entorno del presidente Javier Milei. "Lule" trabaja bajo el ala de su hermana, Karina, y son dos de los principales operadores del Poder Ejecutivo.