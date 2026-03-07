Presenta:
El almuerzo se realiza este sábado en el recinto ubicado en Godoy Cruz. Habrá presencia política y empresarial.
En Vivo

El Espacio Arizu recibe el Agasajo de Bodegas de Argentina

El almuerzo se realiza este sábado en el recinto ubicado en Godoy Cruz. Habrá presencia política y empresarial.

MDZ Política

El evento es un encuentro de camaradería en el que empresarios y referentes de la industria se reúnen para analizar e intercambiar opiniones sobre la situación actual, además de disfrutar de los mejores vinos de la Argentina acompañados por un excelente servicio gastronómico.

Asisten también ejecutivos de todas las industrias proveedoras de la vitivinicultura y de organizaciones de diversos rubros de Mendoza y el país, autoridades gubernamentales nacionales y provinciales, diplomáticos y medios de comunicación.

Live Blog Post

La vicepresidenta Victoria Villarruel pidió "quitar el ahogo fiscal"

La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó al Almuerzo de Bodegas de Argentina. "Es fundamental quitar la presión y el ahogo fiscal. Espero que próximamente recibamos algo de eso en el Congreso", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmpierobon/status/2030322858673446983?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Presencia empresarial y política en el Agasajo de Bodegas de Argentina

Junto al gobernador Alfredo Cornejo y otros dirigentes de peso provincial, se destaca la llegada del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo "Lule" Menem, funcionario de la secretaria general de la Presidencia, conducida por Karina Milei.

Se trata de dos figuras centrales del entorno del presidente Javier Milei. "Lule" trabaja bajo el ala de su hermana, Karina, y son dos de los principales operadores del Poder Ejecutivo.

Archivado en

Te recomendamos