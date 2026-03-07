El Espacio Arizu recibe el Agasajo de Bodegas de Argentina
El almuerzo se realiza este sábado en el recinto ubicado en Godoy Cruz. Habrá presencia política y empresarial.
Este sábado se realiza el tradicional almuerzo de la vitivinicultura argentina llamado "Agasajo de Bodegas de Argentina" en el Espacio Arizu, de Godoy Cruz.
El evento es un encuentro de camaradería en el que empresarios y referentes de la industria se reúnen para analizar e intercambiar opiniones sobre la situación actual, además de disfrutar de los mejores vinos de la Argentina acompañados por un excelente servicio gastronómico.
Asisten también ejecutivos de todas las industrias proveedoras de la vitivinicultura y de organizaciones de diversos rubros de Mendoza y el país, autoridades gubernamentales nacionales y provinciales, diplomáticos y medios de comunicación.