El escueto mensaje de Anabel Fernández Sagasti tras la victoria del peronismo en Buenos Aires

La senadora por la provincia de Mendoza se hizo eco del triunfo peronista en sintonía con Cristina Kirchner y su ácido mensaje contra Milei.

Amplia victoria bonaerense del peronismo, que mira de cerca el PJ de Mendoza. El frente opositor al Gobierno de Javier Milei superó en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires por al menos 13 puntos a la Libertad Avanza en lo que se convierte en una victoria contundente en una jurisdicción clave a nivel nacional, justamente en la previa a las elecciones para el Congreso el 26 de octubre.

Lo celebró Cristina Fernández de Kirchner a través de un posteo muy crítico contra Milei y también desde su balcón en el departamento de calle San José, donde se mostró saludando a la militancia que en la previa a que se conocieron los resultados del escrutinio ya se había congregado. Su fiel seguidora, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, se hizo eco de la victoria apenas reporteando ese mensaje de su jefa política y expresando un escueto "¡26 de octubre más que nunca!".

26 de octubre más que nunca! https://t.co/wziR7zO1l3 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 8, 2025

El mensaje de Cristina Fernández Kirchner es amplio y arranca con su marca registrada: "¿Viste Milei?". En él, lo acusa de "banalizar y vandalizar" el Nunca Más, de "reírse de la muerte y el dolor de tus oponentes", de "señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados". Todo -agregando- "mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal". También lo exhorta a "salir de la burbuja", porque "se está poniendo heavy".

Finalmente, ya en tono electoral al que se hizo eco la senadora mendocina, señaló: "Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!"