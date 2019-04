El disparador de Gabrielli: ¿revisar su gestión y todas las anteriores?

No lo haremos aquí y ahora, pero no es mala idea: Rodolfo Gabrielli, exministro de Economía de esta provincia, gobernador, ministro del Interior durante la brevísima presidencia de Adolfo Rodríguez Saá y titular de diversos cargos a lo largo de su vida, acepta que se revisa de pe a pa su paso por el gobierno. ¿Por qué no hacerlo con todos?

El año pasado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales intentó algo similar, pero con la palabra de los que fueron gobernadores, salvo alguno que se excusó y otro que no fue invitado.

Esta vez el formato, en el ámbito que se determine, podría incluir a los exgobernadores y sus equipos (en el caso de Llaver -Genoud, a los que fueron parte de aquella primera gestión de la democracia) y un tribunal que los indague, a modo de parlamento, de fiscales o de índole periodística.

Han pasado ya 35 años desde el primer año completo de gestión provincial en democracia y el olvido ha hecho su tarea, para bien de los que hicieron las cosas mal y para mal de Mendoza y los mendocinos que muchas veces porfía en malas elecciones, al borrar las evocaciones negativas a la hora de votar.

Vayamos repasando un poco qué sabemos (por haberlo vivido), qué creemos (por confiar en el relato mental que tenemos) y qué desconocemos de los gobiernos anteriores en este sistema de encuestas que nunca falla, para pensar lúdicamente:

