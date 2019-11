El día que Alperovich incomodó con sus insinuaciones a una periodista

Ahora que el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, está en la lupa de la justicia por una denuncia de abuso sexual por parte de una sobrina, vale recordar un antecedente ocurrido a principios de este año.

El senador nacional había dado una entrevista al diario local La Gaceta, pero la noticia no fueron sus dichos o definiciones políticas sino el maltrato al que sometió a la periodista Carolina Servetto con sus desubicados comentarios y sus indirectas.

Alperovich, quien competía por la gobernación contra Juan Manzur, explicaba que, de ser elegido, llevaría a cabo una transformación "en serio. Si no, no quiero asumir. ¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo. Me voy a Miami con mis nietos; la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura" y señaló a Servetto.

José Alperovich, cuando era candidato.

El comentario encontró la complicidad del otro entrevistador, Indalecio Sánchez, pero no de la sorprendida Servetto, quien miró con cierto enojo a su compañero.

En otro pasaje de la entrevista, la periodista le consultó a Alperovich por qué no había dado entrevistas a ese medio en otras ocasiones.

El entonces candidato aseguraba que solo una vez había rechazado una entrevista, pero Servetto insistió y ahí Alperovich se hizo el canchero: "No te sale ponerte en mala, ¿sabés? A mí me hacés acordar a mi señora vos. ¿Sabés por qué? Ella tiene mucha memoria, siempre vuelve para atrás".