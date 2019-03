El descargo de Costarelli contra los precandidatos del PJ: "Son los mismos"

El jefe del bloque de la UCR en el Senado cargó duramente contra los intendentes del PJ, que están abiertamente enfrentados con el gobernador Alfredo Cornejo, a quienes preguntó, entre otras cosas por qué dejaban libres a delincuentes y por qué achicaron la capacidad productiva de Mendoza.

El descargo

Los precandidatos peronistas, que hoy salen mostrar tantas ideas para revertir situaciones, que según ellos que consideran que hoy están mal, deberían haberlas llevado a la práctica cuando estuvieron al frente de la provincia en cargo ejecutivos. Por ejemplo, en el gobierno de “Paco” Pérez, donde fue parte también Bermejo, donde estuvo Gabrielli y donde la Cámpora tenía protagonismo en el gobierno.

Ellos, hoy exponen tener buenos proyectos e ideas innovadoras para Mendoza, pero… ¿si tenían tan buenos proyectos por qué no los aplicaron en todo este tiempo?

Con tantas ideas claras y con tan buenos objetivos, ¿por qué no protegían a la policía a la cual dejaban sin equipamiento y capacitación?, sobre todo a las mujeres, las cuales no tenían ni chalecos antibalas para ejercer su rol. ¿Por qué dejaban libres a los delincuentes y no daban ideas ni resolvían nada en materia de seguridad? ¿Por qué no reformaron la Justicia y la hicieron trabajar para los mendocinos y para agilizar procedimientos?

Son preguntas que ni ellos pueden responder y que, a pesar de querer hacer campaña con argumentos vacíos, siguen sosteniendo.

Rodolfo Gabrielli propuso crear una agencia de financiamiento para el desarrollo y para la financiación de proyectos con recursos del exterior. Frente a esto me pregunto: ¿por qué no hicieron nada con el petróleo? La producción del gas y el petróleo en Mendoza cayó notablemente durante los gobiernos peronistas.

Con tantas proyecciones para ampliar la economía local, ¿por qué no lograron diversificar la matriz productiva, establecieron leyes de aumento de impuestos y achicaron la capacidad productiva de Mendoza?

Hoy el peronismo desde todas sus caras -Bermejo, Gabrielli y la Cámpora- sale a hablar sin argumentos, a decir cosas para sostener la campaña, aprovechándose de que la situación económica a nivel nacional no está bien, pero los antecedentes no avalan a ninguno de ellos en su gestión provincial.

El Partido Justicialista gobernó hasta hace tres años en Mendoza y nos dejó como herencia una provincia devastada. Ahora, los mismos dicen que van a sacar a esta tierra adelante. Sin embargo, siguen subestimando la inteligencia y la memoria de la gente y la opinión pública, porque la sociedad mendocina no se olvida de las malas administraciones de gobierno y sabe que es el mismo equipo que ya estuvo en la gestión provincial el que pretende volver.

Pese a la situación económica nacional, nosotros a nivel provincial hemos logrado tener una economía sana. Tal es así, que los empleados públicos tienen hoy una cláusula gatillo que amortigua los daños que produce la inflación. Y además esta gestión será la primera en reducir la planta de personal del Estado.

En lo que a nosotros respecta, en la eficiencia y administración del Estado, estamos seguros de que aplicamos bien todas las herramientas que tenemos para combatir la pobreza, porque eso se hace a un Estado eficiente en el que funcionan, además de la administración de recursos, los hospitales, las escuelas, la policía etc.

Ellos, los hoy opositores peronistas, cuando estuvieron al mando y ocuparon cargos ejecutivos, no lograron sostener esta provincia. Tanto es así que durante las gestiones del PJ Mendoza sufrió la mayor presión fiscal y tributaria que hubo en la Argentina en los últimos 15 años. Eso hizo que se frenara la producción local.

Nosotros, desde que estamos al frente, hemos implementado cientos de acciones para rebatir el desastre que hicieron y nos dejaron, por eso, nos comprometimos a través del Pacto fiscal a bajar los ingresos brutos para las distintas actividades de Mendoza, y así generar menor presión tributaria y fomentar la inversión y la producción. Justamente lo que necesita el sector productivo para crecer. Y todo esto lo hemos logrados más allá de los indicadores malos que muestra la Nación.

La gestión de Alfredo Cornejo frente al Ejecutivo, junto a un gran equipo de trabajo -comprometido, responsable, serio y honesto- ha logrado sacar a Mendoza adelante, darle garantías al sector productivo, fomentar el empleo, crear inversiones serias y posicionarla como una de las provincia con la mejor administración del país.

Por eso digo basta de mentiras. Si tienen y tuvieron tantas ideas deberían haberlas llevado a la práctica. Hoy las acciones y los antecedentes hablan por sí solos. Todo los que hoy sale a exponer el peronismo no es más que dichos de campaña y promesas vanas.

No queremos volver al pasado y menos con los mismo personajes de siempre.