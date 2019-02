El cruce de piropos entre Suarez y De Marchi en la radio

Dos intendentes que quieren la silla de gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez de la Ciudad de Mendoza y Omar de Marchi de Luján, se cruzaron con piropos al aire por MDZ Radio. Mientras era entrevistado el candidato de Alfredo Cornejo, la producción puso en línea a quien sería su contrincante en las PASO de Cambia Mendoza, el macrista Omar de Marchi. Este fue el diálogo en el programa "Uno nunca sabe":

Suárez: "Yo tengo una simpatía muy grande con Omar y vamos a ir a unas PASO con mucha altura. Si Omar gana yo voy a estar trabajando a su lado".

De Marchi. "Rody tiene razón, tenemos una relación de mucho tiempo y eso facilita luego el debate, hasta el disenso".

Suárez sobre la definición del vice: "Vamos a hacer consultas y vamos a esperar".

De Marchi sobre las PASO y la figura de Macri: "Buscamos ser candidatos en el marco del desarrollo de un país". "La verdad es que Macri lo que está haciendo es lo que ningún presidente se ha animado a hacer. Son decisiones impopulares, pero las toma convencido de que Argentina va a estar mejor al final". "Una provincia no se puede desarrollar sin un país en desarrollo. No imagino a la Argentina volviendo hacia atrás. El camino, por más que haya medidas duras, no me imagino volver hacia atrás".

Escuchá el diálogo desde el minuto 11.00 del audio inferior