El "corruptor de almas" y otros textuales de la declaración de Manzanares

El excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, fue aceptado hoy por el juez federal Claudio Bonadio como arrepentido en la causa de los cuadernos. Durante la tarde comenzaron a trascender algunos increíbles textuales de su declaración, en la que se refiere al exsecretario K Daniel Muñóz como "el corruptor de almas", y dio detalles de cómo se manejaba el dinero.

Manzanares, según reveló Infobae, dio detalles sobre la intimidad del kirchnerismo, como por ejemplo una frase atribuida a Cristina Kirchner en donde celebra la muerte de Daniel Muñoz ("menos mal que se murió") o la propia confesión de Manzanares diciendo que "hacerlo feliz" a ese ex secretario fallecido era "el summum" para él "porque Kirchner lo maltrataba".

Las revelaciones de Manzanares quedaron repartidas en tres declaraciones ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Ya había habido un primer intento fallido en noviembre pasado, pero recién en febrero Stornelli escuchó al ex contador –preso entonces por la causa Los Sauces- y firmó el acuerdo de imputado-colaborador.

Textuales

-"Muñoz era un corruptor de almas, entre ellas la mía. A él no le interesaban los dividendos, él copió el plan estratégico de Néstor Kirchner. En el año 2016 dos meses antes de su fallecimiento, Muñoz me envía un mensaje de texto, pidiéndome que no lo abandone y que lo perdone. Lo llamé por teléfono y me pidió que viaje. A los pocos días viajé a Buenos Aires, lo visité en su casa. Allí me explicó todo lo que había sucedido con los Panamá Papers. No me contó en detalle, me dijo que había comprado un montón de propiedades y que había cometido el error de ponerlas a su nombre. Me dijo que Isidro Bounine iba a venir a ayudarlo, le iba a pagar a alguien de los medios para que la noticia pase lo más desapercibida posible".

-"Estimo que lo que invirtió Muñoz en el exterior es mucho menor a lo que invirtió en el país. Estimo que la fortuna en este país ascendió aproximadamente a 130 y 150 millones de dólares".

-"Hacerlo feliz a Daniel Muñoz era el summum para mí, porque Kirchner lo maltrataba, le pegaba, entonces yo lo llamaba por teléfono desde Río Gallegos y le decía te fabriqué dos o tres millones de pesos de blanco y le pedía que vaya de shopping, a gastárselo. Yo disfrutaba esa actividad por la satisfacción que le generaba a Daniel. No lo hacía solamente por avaricia. Con esto no pretendo mejorar mi situación, sino hacerme cargo de lo que hice".

-"Mencionaré cuáles fueron los principales factores de apalancamiento financiero en el incremento patrimonial de la familia Kirchner durante la década en la que desarrollaron su actividad económica. Fueron dos factores. El primero por su magnitud y duración durante el tiempo, 11 años, fue el Complejo Hotelero Los Sauces con las empresas del Ingeniero Juan Carlos Relats. Me refiero a las sociedades Rutas del Litoral SA, JCR SA, y Panatel SA. Siendo el segundo factor de apalancamiento financiero las ventas de inmuebles en Río Gallegos realizadas durante el año 2008. El inicio de la familia Kirchner en la actividad hotelera no es a partir de febrero de 2008, sino dos años antes, en el año 2006. Por lo que no son tres los hoteles de la familia Kirchner sino cuatro. El complejo hotelero Los Sauces es la gema de esta colección, que tuvo los mayores niveles de valores de locación, pero menos ocupación y menos cantidad de habitaciones. Digo que es la gema porque durante alguna reunión con Néstor Kirchner, éste demostraba orgullo con ese Complejo y me decía que el día que dejara la presidencia se iba a dedicar a dar conferencias por el mundo y que allí iba a recibir a dignatarios extranjeros".

Diario Clarín también publicó algunas citas de la declaración de Manzanares, en las que habla de los "tesoros" de los Kirchner.

Según relató, cuando llegó a El Calafate tras la muerte de Néstor, "llevaba consigo las llaves de los tesoros, que eran los lugares donde se guardaba dinero. Daniel me dijo que sintió asco y repugnancia de la cara de la gente que fue a buscarlos al aeropuerto, especialmente la de Sanfelice, por la avidez que mostraban por la llaves".

Sobre la investigación de los Panamá Papers, dijo que "Cristina me interroga, sabiendo de mi relación cercana a Muñoz, sobre qué sabía yo al respecto. Le respondí que me había enterado por un mensaje de Muñoz un día antes que la noticia tomara estado público. La respuesta de Cristina fue 'con razón tardó tanto tiempo en devolverme las llaves del departamento de la calle Uruguay'."

Fuente: Infobae y Clarín