"Ante el artero ataque de los recalcitrante ´profetas del odio´, poniendo en funcionamiento la maquinaria de la difamación contra quienes actúan en defensa de la transparencia y el cumplimiento de la ley, manifiesto", arranca el comunicado enviado a la prensa por el concejal Luis Francisco, el jefe del bloque del Partido Justicialista en Guaymallén que desde las áreas jurídicas de esa comuna acusan de haber incurrido en "falso testimonio", luego de afirmar que veía trabajar al exedil Leonardo Borgna, cesanteado por "ñoqui" por la gestión de Marcelino Iglesias y posición que fue recientemente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza.

En su defensa, el referente del Justicialismo de Guaymallén agradece "las expresiones de apoyo y el constante aliento", a pesar de la acusación que pesa en su contra y del rol que cumplió en la defensa de la continuidad en el cobro de salarios estatales de parte de Borgna. "Siempre he estado y sigo dispuesto a todo lo que la Justicia estime, tal como lo hice cuando se me citó para testimoniar en la causa en cuestión", señaló, para agregar luego: "Invito a las mentes bien intencionadas, que siempre buscan la verdad, a que lean el fallo de la Suprema Corte de Justicia, para no caer en el ´chirolismo´ que pretenden aquellos que siempre se sirven de la manipulación, la mentira, y la eliminación de los debates públicos".

Sobre la acusación que pesa en su contra, el referente del PJ prefirió empatar antes que ganar: "Cabe destacar que así como – en Nuestro Código Penal - está tipificado el ´falso testimonio´, también están tipificados los delitos por ´injurias y calumnias´ que persiguen el objetivo de socavar el prestigio y dañar el honor, mediante afirmaciones y expresiones asertivas, de quienes batallan contra la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Tenemos en claro que estas maquiavélicas maniobras son usadas en el marco de la clásica ´campaña sucia´, donde, los voceros de turno, persiguen el daño personal y político a sus opositores, en paralelo a la distorsión de la información de interés público".

"Como siempre -agregó- seguiremos enfrentando a los que, como método de ´campaña´, utilizan el insulto, la diatriba, la agresión, con el único fin de evitar que se debata, métodos cotidianamente utilizados por el actual gobierno para intentar neutralizar las diversas presentaciones y denuncias efectuadas por esta parte ante Fiscalía de Estado, Tribunal de Cunetas, SCJ y Justicia Penal".

Sentenció luego que "esta verdad nos hace caer en la conciencia que día a día se hace más urgente la elevación del nivel de alfabetización política".

Luego, sin haber hablado aun del rol que cumplió Leonardo Borgna durante los gobiernos municipales de Jorge Pardal, Eugenio Vaieretti, Roberto Blanco, Juan Manuel García, Alejandro Abraham y Luis Lobos, el concejal se metió a analizar "la gravedad de la crisis nacional, provincial y municipal que actualmente se vive exige que las acciones y las declaraciones se hagan desde la responsabilidad institucional y no en pos de un irresponsable y mediocre circo mediático que sirva de ´cortina de humo´ al desastre que - actualmente - padecen los 44 millones de argentinos y argentinas".

Francisco señaló que ",o podrá el señor intendente y sus voceros de turno, sacar del debate la dirigida contratación de la empresa Santa Elena, el haber dejado sin ART a los maltratados empleados municipales, las irregulares exenciones a los Códigos de Edificación y Ordenamiento Territorial, valiéndose de su mayoría en el concejo; como la irregular habilitación de H Pizzas del pata Medina, el irregular tratamiento del asentamiento del SODIMAC, el no cumplimiento de las normas en el carril Godoy Cruz, la constante redeterminación de precios y costos de obras que nunca terminan, autorización de loteos y la pretendida suma del poder a través de la delegación de atribuciones propias de los concejales, etc, etc, etc", escribió en su comunicado.

Y dijo: "En honor a nuestra militancia y al mandato que tenemos, mediante el voto popular, seguiremos trabajando, día a día, para mejorar la calidad de vida en nuestro departamento fortaleciendo las instituciones democráticas, la transparencia y luchando contra aquellos que utilizan el autoritarismo y la prepotencia para pisotear la memoria y el testimonio de aquellos que consiguieron nuestra, todavía, novel democracia".

En tanto, MDZ pudo conocer que el tema no fue abordado, ni como acusación en su contra ni como defensa, en la sesión de ayer del Concejo Deliberante de Guaymallén en donde supuestamente prestaba funciones el cesanteado de la comuna y que la Corte consideró -al evaluar las pruebas obrantes y las actuaciones de diversos organismos- que estaba bien echado de la comuna.