El Batman macrista, a los mendocinos: "Demostraron que quieren vivir lejos del kirchnerismo"

El Batman argentino y macrista que se saca fotos y filma videos con los turistas en New York, volvió a enviar un mensaje al país de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo y aprovechó para saludar al gobernador electo de Mendoza, Rodolfo Suarez.

"Fiscalicemos chicos, los mendocinos ya han demostrado que quieren vivir lejos del kirchnerismo y aguante Rodolfo Suarez", comenzó diciendo el superhéroe que ya supo enviar desde Times Square su apoyo al actual intendente de Ciudad.

"A fiscalizar, porque si no fiscalizamos nos chorean los votos que no quepa ninguna duda. Por eso he mandado a Robin a Santa Fe, a Superman lo he mandado a Córdoba", aseveró el hombre muerciélago antes de ser interrumpido por un anciano que le ofreció café.

Desde su cuenta de Twitter, el Batman de Times Square ya había hecho campaña para Macri desde New York acompañado de Spiderman.