El análisis de Laura Montero sobre las medidas de Macri

Mauricio Macri dispuso una batería de medidas para intentar contener la inflación, reactivar la economía y aplacar el malestar social en el último tramo hacia las elecciones presidenciales de octubre próximo.

La primera fue cambiaria y estuvo anticipada ayer por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. El funcionario informó que los límites de la zona de no intervención en el mercado cambiario ya no serán móviles sino que quedarán fijos al nivel de este miércoles, es decir, un piso de $39,75 y un techo de $51,45. De esta forma la banda cambiaria será plana y no se actualizará de manera trimestral como se estableció en octubre del año pasado luego del acuerdo con el FMI.

El resto de las medidas oficializadas hoy incluyen, además del congelamiento de precios de 60 productos de la canasta básica, ayudas para Pymes, créditos para beneficiarios de Anses y congelamiento de tarifas hasta fin de año.

La vicegobernadora Laura Montero hizo un breve análisis de los anuncios, y consideró que las medidas cambiarias y sobre tarifas son las más importantes en cuanto a impacto. “A mi criterio, el límite claro al mercado cambiario para quitar volatilidad al mercado futuro y el aplanamiento de tarifas, son las medidas de mayor probabilidad de impacto positivo”, escribió la vice en Twitter.

En cuanto al resto de las medidas, consideró que “resultan complementarias para mejorar la sensación de bienestar”.

Además, la vicegobernadora recordó: "No olvidemos que sin dudas el kirchnerismo dejó un campo minado que esperaban le explotara a otro", en referencia indirecta a la "pesada herencia" de la que habla Macri desde el inicio de su mandato.