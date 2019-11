El ácido tuit de Espert contra la idea de "santa Evita"

El excandidato presidencial José Luis Espert lanzó anoche un ácido mensaje contra la idea de santificar a Eva Duarte de Perón, a través de la red social Twitter.

El liberal no tuvo pelos en la lengua, y afirmó estar de acuerdo con la beatificación de la ex primera dama, porque "no cualquiera logra el milagro de transformar un país rico en miserable".

Estoy de acuerdo. No cualquiera logra el milagro de transformar un pais rico en miserable. Santa Evita https://t.co/vEdkwOlHCp — Jose Luis Espert (@jlespert) October 31, 2019

El tuit tuvo gran impacto en la red social del pajarito, y en 10 horas ya consiguió más de 4 mil retuits y 18 mil me gusta.

En las respuestas, como es común, se mezclaron los apoyos al mensaje original y el enojo de los militantes peronistas que apoyan la iniciativa de la CGT, que se enfocaron principalmente en la pobre performance electoral de Espert durante el último domingo.

Ya está nene, menos del 2% quiere decir q no era por ahí. — Juan Macias (@ElJuanMacias) November 1, 2019