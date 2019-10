Efecto siesta en la Legislatura a seis semanas del recambio

Poco menos de dos meses faltan para que Rodolfo Suarez asuma como gobernador pero el resultado de las elecciones del 29 de septiembre ha sumido al Estado mendocino en la modorra propia de la transición. En la Legislatura provincial existe un alto grado de incertidumbre sobre la actividad de aquí al 25 de noviembre, fecha en la que comenzarán a sesionar los nuevos diputados y senadores. Si bien hay varios proyectos listos para avanzar, parece difícil que se traten en estas seis semanas que restan hasta el recambio.

Alfredo Cornejo está transitando sus últimos dos meses a cargo del Ejecutivo e intenta terminar su mandato dejando aprobado el proyecto de endeudamiento para tres obras de infraestructura que considera importantes. En total, serían 48 millones de dólares para que el BID financie una planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (U$D 25 millones); el acueducto ganadero La Paz (U$D 11 millones); y la doble vía acceso a Rivadavia-Junín (U$D 12 millones). Pero las negociaciones están empantanadas y el peronismo pide que se incluyan en el Presupuesto 2020.

Justamente el Presupuesto es otra de las víctimas de la transición. "El equipo de Hacienda está trabajando con el gobernador electo, porque es lógico que quieren darle su impronta", reconoció el viernes en MDZ Radio el ministro de Gobierno Lisandro Nieri. Por ese motivo, la presentación del mismo tiene fecha incierta y Nieri dijo que será después de las elecciones nacionales del 27 de octubre. Pero es probable que se dilate aún más para que lo traten los nuevos legisladores que asumen a fines de noviembre.

Es que más allá de que Suarez representa la continuidad de Cornejo, lo cierto es que no son lo mismo. El proceso de reconversión se está dando de forma ordenada y sin chispas, pero eso no significa que no haya afectado la estructura de poder. De a poco comienza a emerger el suarismo y hay un cambio de roles que incluso asusta a algunos funcionarios que ni se preocupan en ocultar su desesperación por conseguir que les firmen la continuidad. O al menos un lugar en el nuevo gobierno.

El propio Cornejo se anticipó a este fenómeno y antes de las elecciones aclaró que no le pedirá a Suarez por ningún nombre en particular y que el nuevo gobernador tiene absoluta libertad para armar su equipo. Esto ha sumido en una siesta confusa a la Casa de Gobierno pero la situación es aún más complicada en la Legislatura.

La lista de proyectos que esperaban tratamiento antes de las elecciones es extenso. A las obras antes mecionadas se suma la situación de Hierro Indio y la necesidad de aprobar la Declaración de Impacto Ambiental para poder continuar con la etapa de exploración del emprendimiento minero que estaría radicado en Malargüe. Si bien parece encaminarse a su aprobación y el martes será tratado en plenario de comisiones de Diputados, no hay nada definido. Menos aún sobre los proyectos que en su momento presentaron senadores del PJ para modificar la ley 7722. Por el momento parece imposible que avancen.

Un termómetro para tener precisión sobre el juego de poder que se vive en estos días será el tratamiento del pliego del sucesor de Carlos Farruggia como presidente del Tribunal de Cuentas. Farruggia ya presentó su renuncia y el gobernador debe proponer un nombre para que sea tratado en el Senado. Se trata de sensible y si siguen pasando los días la decisión la terminará tomando Suarez y no Cornejo.

El nombre de Néstor Parés suena como candidato al Tribunal de Cuentas.

Lo que parece descabellado es pensar que de aquí a diciembre pueda tratarse algún proyecto de reforma constitucional. Tampoco parecen viables los rumores de una reforma de la Suprema Corte para ampliar la cantidad de magistrados. Ese proyecto ya fracasó en el pasado reciente y no darían los tiempos para que se apruebe de antes del recambio. Por el momento el aparato estatal parece adormecido, a la espera de conocer el nuevo tablero y el poder de cada jugador.