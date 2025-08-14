Duro revés para el "señor tabaco": la Corte Suprema declaró constitucional el impuesto a las tabacaleras
La Corte Suprema dejó firme la obligación de que las tabacaleras deberán pagar el impuesto interno mínimo, y Pablo Otero- el "señor tabaco"-, deberá pagar una deuda millonaria.
La Corte Suprema de Justicia revocó una decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y confirmó la constitucionalidad del impuesto interno mínimo al tabaco establecido por la ley 27.430. Con esta resolución, se pone fin a una prolongada disputa entre Tabacalera Sarandí, liderada por Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”, y el Estado.
A su vez, la Justicia obligó a la empresa a abonar más de US$ 1.000 millones adeudados desde 2018. En ese sentido, cabe recordar que la controversia se originó cuando Sarandí, fabricante de marcas como Red Point, West, Master y Kiel, cuestionó la reforma impositiva impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri, que incrementó los tributos al tabaco en un 70%. La empresa argumentó que el impuesto mínimo encarecía sus productos “baratos” y “ultrabaratos”, afectando su competitividad frente a las marcas premium de multinacionales como Massalin Particulares.
En 2022, la Cámara le dio la razón a Sarandí, declarando la norma inconstitucional por considerarla desigual. Sin embargo, la AFIP y Massalin apelaron, llevando el caso al máximo tribunal.
La Corte, en su fallo, destacó el propósito “extrafiscal” del impuesto: desincentivar el consumo de tabaco para proteger la salud pública, en línea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que señala el aumento de precios como la medida más efectiva para reducir el tabaquismo. Los jueces desestimaron los argumentos de Sarandí, al considerar que no demostró una afectación desproporcionada a su derecho de propiedad ni la irrazonabilidad de la norma. Además, criticaron a la Cámara por basarse en valoraciones subjetivas sobre el mercado y las “grandes tabacaleras” sin sustento legal.