Duro revés para el "señor tabaco": la Corte Suprema declaró constitucional el impuesto a las tabacaleras

La Corte Suprema de Justicia revocó una decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y confirmó la constitucionalidad del impuesto interno mínimo al tabaco establecido por la ley 27.430. Con esta resolución, se pone fin a una prolongada disputa entre Tabacalera Sarandí, liderada por Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”, y el Estado.

A su vez, la Justicia obligó a la empresa a abonar más de US$ 1.000 millones adeudados desde 2018. En ese sentido, cabe recordar que la controversia se originó cuando Sarandí, fabricante de marcas como Red Point, West, Master y Kiel, cuestionó la reforma impositiva impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri, que incrementó los tributos al tabaco en un 70%. La empresa argumentó que el impuesto mínimo encarecía sus productos “baratos” y “ultrabaratos”, afectando su competitividad frente a las marcas premium de multinacionales como Massalin Particulares.

En 2022, la Cámara le dio la razón a Sarandí, declarando la norma inconstitucional por considerarla desigual. Sin embargo, la AFIP y Massalin apelaron, llevando el caso al máximo tribunal.