Durán Barba explicó la derrota de Macri y defendió las encuestas

Una semana después de las PASO habló el asesor político de Macri, el consultor Jaime Durán Barba. En una columna escrita para Perfil.com, señaló que "hay que aceptar lo que ocurrió, hacer una autocrítica y encontrar explicaciones racionales" para lo que ocurrió hace siete días en el país, con las elecciones primarias. Y acerca de las encuestas afirmó que "hace una semana tuvimos la pedantería de confiar en los resultados de todas las encuestadoras que trabajan en el país" y que en Argentina se repitió algo que pasó en otros países en los útimos años: se equivocaron todas las encuestas, con todas las metodologías posibles. Y dio los siguientes ejemplos de encuestas que "se hayan equivocado todas juntas en la misma dirección": en la consulta por el Brexit en el Reino Unido, en el que todas anunciaron que ganaría el No y perdió. En Colombia, cuando todas anticiparon que el Sí a un tratado de paz ganaría y no fue así: ganó el No. Cuando en Estados Unidos predijeron un triunfo electoral de Hillary Clinton y ganó Donald Trump. El año pasado, cuando las encuestas daban por ganador a AMLO con un 33% de votos y sacó 53%. Las encuestas son parte de la civilización y por el momento no tienen reemplazo. Cuando se cae un avión no es inteligente clausurar los aeropuertos y comprarse un caballo. Hay que colaborar para que los aviones mejoren".

Luego agregó que "la sociedad líquida hace difícil que las encuestas anticipen el futuro" ya que "todo individuo toma actitudes motivado por razones que escapan al análisis tradicional".

También señala la influencia del teléfono celular y de los grupos de WhatsApp:

"Aparecieron temas que movilizan a más gente y de manera más intensa que los de la política: la mujer, la música, las sexualidades alternativas, los youtubers, el aborto, los veganos, el medio ambiente y la vida saludable".