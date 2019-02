Duhalde y el mensaje de CFK sobre Roberto Lavagna

"Hace un tiempo, Cristina me envió algunos mensajes por intermedio de sus amigos, y en uno de ellos me decía que no veía mal lo de Lavagna, pero no sé", contó el ex presidente, en una entrevista hecha por el periodista Mariano Obarrio para La Nación. De este modo, el ex jefe de Estado consideró que la líder de Unidad Ciudadana podría bajarse de las próximas elecciones si es que el economista decide competir.

Duhalde no ahondó en más detalles sobre lo que comentó de Cristina Kirchner, quien hoy es la figura política de la oposición con más consenso, según lo expresado por diferentes encuestas.

El ex presidente peronista insiste en que se forma un gobierno de unidad y para él quien puede llevar a cabo eso es Roberto Lavagna:

"Para mí, (el candidato) es Roberto. Puede aparecer otro. Para mí, el candidato es él, por razones muy claras, se ha llevado muy bien con todo el mundo. Yo rechazo absolutamente las peleas, no me vas a escuchar hablar mal de un presidente", señaló.