Dos candidatos buscan apropiarse de Alfredo Cornejo en Maipú. Se trata del subsecretario de Seguridad Néstor Majul y el concejal Sergio Dragoni, quienes compiten en la primaria de Cambia Mendoza, cada cual con su candidato a gobernador: el primero con el radical Rodolfo Suarez y el segundo con el macrista Omar de Marchi.

La primera reacción fue de Majul, quien, como "candidato oficial" de Cornejo, acusó a Dragoni de mentirles a los maipucinos al hacer campaña con la figura del gobernador.

Dragoni dijo primero que la reacción se debió a "chiquilinadas o celos" de su rival interno. Pero luego aclaró que no miente: "He sido funcionario de Cornejo y fui candidato a intendente en 2015 con mi humilde caudal de votos. Estoy orgulloso de mi origen", afirmó.

En efecto, el médico se desempeñó en el Ministerio de Salud y fue candidato a intendente en las últimas elecciones ejecutivas de Mendoza. Ahora es concejal, pero el gobernador y Suarez eligieron bendecir a Majul para estos comicios y Dragoni encontró en De Marchi la opción para presentarse con una "boleta larga". Es decir, con candidato a gobernador.

Majul junto a Cornejo, recorriendo obras.

La gran pregunta es si Dragoni tiene verdaderas coincidencias políticas con De Marchi. El precandidato a intendente de Maipú dice que sí.

"Acompaño a Omar de Marchi pero no reniego de Cornejo, a quien menciono como lo que es: un gran gobernador. Con De Marchi coincidimos en que hay cosas perfectibles", explicó este miércoles en una entrevista de Radio Nacional.

Dragoni criticó a Majul por aparecer en las redes diciendo que miente a la gente y enseguida afirmó: "No digo que él no haya sido el elegido oficial. Pero no veo por qué tengo que renegar de Cornejo Esos celos medio histéricos, son cosas que tiene la política".

La campaña de Dragoni se basa en la necesidad del ordenamiento territorial en Maipú. "El intendente llegó tarde con la decisión de suspender por un año el inicio de grandes proyectos inmobiliarios y ahora el daño es irreversible", atacó. Y agregó: "No hay obras públicas importantes, son todas obras privadas".