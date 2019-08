Dos audios de la intendente Trigo sacuden a la política mendocina

Un sencillo audio de Whatsapp, mejor dicho dos, sacuden a la política y a la justicia mendocinas desde hace 48 horas.

La protagonista es Norma Trigo, intendente de Santa Rosa. El primer audio, filtrado y viralizado por el justicialismo, informa sobre una conversación entre Trigo y el ministro de la Corte Dalmiro Garay. Pero además hay un segundo audio en el que la misma persona cambia el contenido.

La intendente detalla en el primero la situación judicial del ex jefe comunal peronista Sergio Salgado, quien recibió en junio del año pasado una condena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, pero tiene varias causas más pendientes.

La condena en cuestión no está en firme, por lo cual Salgado permanece en libertad. Eso es una preocupación para ella, según los audios viralizados.

"Quedó sobreseído por una de las causas de la Justicia Federal", lamenta Trigo, pero la parte más polémica es aquella en la que habla de las causas de la Justicia provincial. "Ninguna de las causas que tiene acá ha prescripto, son casi 30".

Y entra así en el segmento más delicada de su relato: "Esta mañana yo hablé con Dalmiro Garay (ministro de la Corte) y me dijo que no van a prescribir tampoco las de acá. Lo que sí, yo quiero que salga pronto y quede firme la condena para que quede preso, porque está haciendo demasiado daño acá", expresa.

La siguiente frase deja al descubierto otro elemento del supuesto diálogo entre la intendente y el ministro Garay. "Bueno, (Garay) me prometió que va a salir lo más pronto que pueda", señala Trigo.

Más adelante, Trigo insiste en el primer diálogo sobre el corazón de la charla con Garay: "Les he pedido que quede firme la condena para que el tipo quede preso".

Las expresiones de Trigo en el audio no han sido desmentidas por la intendente de Santa Rosa y han producido una catarata de reclamos por parte de Salgado, quien está intentando mejorar su delicada situación judicial a partir de ese diálogo irregular de un intendente con un ministro de la Corte.

La defensa de Salgado pidió antes de ayer que el Ministerio Público investigue un posible "tráfico de influencias" y el supuesto "incumplimiento de deberes de funcionario público". Ha reclamado incluso que la Justicia verifique el listado de llamadas entre Trigo y Garay.

A la par, la defensa de Salgado realizó un pedido de recusación de otro ministro, José Valerio, atento a la "vinculación partidaria" con Garay y Trigo. También acudió a la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados y denunció a Trigo por incumplimiento de deberes en el Concejo Deliberante de Santa Rosa.

Pero lo que nadie podía prever en esta novela era la aparición de un segundo audio de Trigo, en el que la intendente replica lo que dijo en el primero pero corrige parte de su contenido.

Este segundo audio surgió después de que en tribunales se tomara conocimiento del primero y provino del ámbito de la Justicia también.

El audio en cuestión llegó acompañado de la versión de que el primero había sido editado por el PJ para falsear los dichos de Trigo. O sea, se dijo que era la versión "real" de la conversación, antes de que fuera retocada.

En este audio nuevo, se repite casi todo el contenido, salvo una parte. Otra vez, la intendente remite a una conversación con Garay, pero cambia el sentido: "Pero bueno, (Garay) no me prometió que (la causa de Salgado) va a salir lo más pronto que pueda, porque no está a su alcance".

Se dice que los dos audios remiten a la misma conversación, aunque queda claro que se trata de dos piezas diferentes, donde Trigo emplea otro tono y dice palabras diferentes.

Una sola cosa se repite en ambos casos: Trigo reconoce que habló por teléfono con Garay sobre una causa judicial.

Hay tensión por esto y se advierte que el diálogo generará desde la oposición algún planteo formal, más allá de la informalidad de las tomas de audio.

Escuchá el audio aparentemente original:

Escucha el audio supuestamente guionado

