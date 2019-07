Dolor y error, el cóctel que hizo estallar a una funcionaria de Cornejo

"Respecto a la lamentable y triste pérdida de la joven Testa, debo decirles que no es de mi familia. Igualmente y con todo respeto a su familia y seres queridos, elevo oración por su descanso. Esta indeseable aclaración - se debe a que un diario local escribió que la jovencita era mi sobrina - ese medio acostumbra a no chequear la información, ni aún cuando se trata del tema de mayor sensibilidad como es la pérdida de una vida. No sería la primera vez que me perjudican,ojalá sea la última".

El texto fue comunicado en su perfil de Facebook por la titular del Ente Provincial de Turismo, Gabriela Testa ante la publicación -por parte de diario El Sol- de que la joven que murió en un incidente vial en el Acceso Sur, Julieta Testa, era su sobrina.

El diario rectificó la información y además, pidió las disculpas. Pero nada frenó la bronca de la funcionaria.

Y MDZ pudo corroborar que la joven deportista por cuya muerte llora toda Mendoza y que ha conmocionado al país tiene una tía homónima de la funcionaria, que se llama exactamente igual, pero que no tiene parentesco alguno.