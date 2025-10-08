Presenta:
Diputados sesiona con la intención de aprobar una nueva ley de DNU

La Cámara de Diputados enfrenta una vez más a Milei en lo que va del año, ahora yendo directamente los DNU.

Mientras el Gobierno trata de conseguir poner a Santilli como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires y Milei reúne a su Gabinete, en Diputados se trata una posible nueva ley de DNU. También se pensaba plantear la expulsión de José Luis Espert, quien acaba de presentar su pedido de licencia hasta el final de su mandato. Emergencia científica y los cargos en la Defensoría del Niño son otros de los temas que se podrían tratar.

José Luis Espert pidió licencia en Diputados

En medio del escándalo por su relación con Fred Machado, José Luis Espert (La Libertad Avanza) presentó un pedido de licencia en la Cámara de Diputados, tal como era de esperar y como y anticipó MDZ en su artículo de ayer. La carta a las manos de Martín Menen un rato después del mediodía.

"Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año", indicó Espert en el breve texto que presentó este miércoles con la sesión ya comenzada.

Un grupo de diputados estaba dispuesto a pedir que expulsaran a Espert. Pero con la licencia que presentó Espert, todo quedó en la nada.

Facundo Manes denunció aprietes y amenazas de Martín Menem

Facundo Manes denunció que recibió una serie de amenazas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la previa de la sesión. El diputado de Democracia para Siempre relató: "Me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso".

"Literalmente me dijo: 'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'", sumó el legisladores y remarcó: "Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina".

