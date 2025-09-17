Diputados definió la fecha en que debatirá la citación a Karina Milei por presuntas coimas en Andis

Diputados fijó para el 23 de septiembre el debate en comisiones sobre Andis, con citación a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones.

Tras encestar dos duros golpes al Gobierno con el rechazo a los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia pediátrica, Diputados aprobó el emplazamiento para que el martes 23 de septiembre se trate en comisiones los expedientes vinculados a la Andis, con interpelación a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones.

La cita tendrá lugar a las 14 horas y se abrodará en comisión la interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a raíz de los audios de Diego Spagnuolo que mencionan presuntas coimas en la Andis.

Por otro lado, el cuerpo no logró reunir los dos tercios necesarios para avanzar con una nueva ley que modifique la regulación de los DNU. La votación terminó con 160 respaldos y 88 rechazos.