Diputada nacional del FIT le pegó a Cornejo por "perseguir trabajadores"

En diálogo con MDZ Radio, la diputada nacional Romina Del Plá habló de la ley de Emergencia Alimentaria y aclaró que continuarán las protestas sociales porque hace falta más que una ley para sacar a los trabajadores de la situación en la que se encuentran. En este sentido, cuestionó a quienes criminalizan la protesta y ubicó al gobernador de Mendoza como el abanderado de esa postura.

"Cuando el Polo Obrero le llevó su reclamó a la ministra Stanley (Carolina) le habían planteado un listado que no se limitaba a la asistencia alimentaria. No es que ahora se corre el arco", subrayó Del Plá en Vos Sabrás y también criticó al candidato a presidente del Frente Todos, Alberto Fernández, por pedir que "eviten estar en las calles".

"En el pacto social que pide Fernández siempre perdemos los trabajadores", manifestó la diputada nacional y candidata a vicepresidenta.

Pero con quien fue más dura aún fue con el gobernador Alfredo Cornejo. La legisladora nacional estaba al tanto de la imputación del senador provincial Alfredo Da Vila, quien la semana pasada fue imputado por cortar el nudo vial junto al Polo Obrero.

"Las medidas de Cornejo para perseguir a la justicia social tiene patas cortas", sostuvo y puso como ejemplo la imputación de legisladores, el Secretario General del SUTE (Sebastián Henríquez) y la condena a Raquel Blas. "De alguna manera anticipa la reforma del Código Penal que ya está en el Congreso y que tiene la intención de llevar estas medidas contra la manifestación en el plano nacional", advirtió.

De todas manera le dejó un mensaje al mandatario mendocino y también a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "A Cornejo y Bullrich les digo que los afectados por el ajuste no entramos en una vereda. Vamos a seguir cortando calles y movilizándonos", sostuvo. Incluso, manifestó que "Cornejo quiere batir el récord de aplicación de medidas penales sobre los trabajadores" pero se mostró confiada en que nunca podrá terminar con las protestas. "Aunque mande a juicio a todo trabajador que proteste, el impacto de la crisis es tan grande que vamos a seguir organizándonos y vamos a derrotar las políticas persecutorias reforzando nuestro nivel de organización", describió.

Por último, Del Plá dijo que "hay toda una propaganda para tratar de culpabilizar al manifestante como el responsable de obstaculizar al resto de la población" pero aclaró que en realidad "el culpable de las movilizaciones es el gobierno y sus medidas".

"Todos en algún momento vamos a tener que salir a defender nuestros derechos", esgrimió.

Por último justificó la decisión del FIT de votar a favor de la declaración de Emergencia Alimentaria y cuestionó a su colega Monica Leticia Schlotthauer, diputada que se abstuvo de votar. "Considero que abstenerse no era correcto, por eso votamos a favor más allá de las críticas que manifestamos al proyecto. No votar aumento de 10 mil millones para comedores es difícil de justificar. No podíamos no acompañar la medida. No compartimos la posición de ella pero ella consideró que tenía que abstenerse", concluyó.