Dietrich versus los pilotos: "Es el kirchnerismo tratando de generar lío"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, se refirió nuevamente hoy a los pilotos de Aerolíneas Argentinas que en los últimos días leyeron un comunicado al final de algunos vuelos de la compañía, y dijo que "es política, es el kirchnerismo tratando de generar lío".

El funcionario participó este mediodía de una recorrida en las obras que se llevan adelante en el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba.

En un contacto con la prensa, Dietrich explicó que las protestas "plantean casos puntuales de alguna empresa con alguna dificultad, no plantean todas las empresas nuevas que surgieron y todos los puestos de trabajo que se crearon, por eso es falso lo que están planteando".

Télam

"En la Argentina hay 5.800 puestos nuevos de trabajo en el sector aéreo. Estamos hablando solo del sector aéreo, es por la campaña. Es por una mirada de no perder privilegios, tengan en cuenta que algunos sindicatos definían hasta hace no mucho quién trabajaba y quién no trabajaba en el sector aéreo", disparó el ministro.

Al ser consultado sobre posibles sanciones a los involucrados, Dietrich dejó abierto el interrogante: "Está mal lo que hacen, está prohibido y el organismo regulador y la compañía aérea van a hacer todas las cosas que tengan que hacer".