Diego Spagnuolo declara en Comodoro Py por la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Así llegó a declarar el extitular de la Andis

spagnuolo Alfredo Izaguirre / MDZ

Diego Spagnuolo ingresó minutos antes de las 13 a los tribunales federales de Comodoro Py, allí tomo el ascensor del hall central que lo llevó al cuarto piso. Allí, fue acompañado hasta la puerta del juzgado federal número 11 con un efectivo de la Policía Federal vestido de civil.

Su defensor, Mauricio D'Alessandro entro al edificio judicial de retiro minutos después y adelantó que su cliente va a declarar y a contestar preguntas del juez Casanello y el fiscal Picardi. Cabe destacar que entre la prueba que ambos funcionarios le van a enrostrar al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad están las anotaciones secuestradas en la casa de Miguel Calvete y no los audios por los que fue denunciado, pues por ahora, no son objeto de la investigación.